【廣編】都更八箭解鎖整合難題　「宏築臻玥」讓老屋重見天日

圖、文／新潤建設提供

台北市政府提出的「都更八箭」政策吸引了民間企業及大型開發商積極參與，根據591新建案的數據顯示，去年台北市公開銷售的都更危老案達81件，總銷金額達2585億元，今年截至3月，更已有36個都更案進入市場，總案量達812億元，顯示都市更新市場規模仍在持續擴大。

根據591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔分析，中山區的都更危老案件數量在全市各行政區中占比最高，約佔整體市場的兩成，顯示出開發商對該區域價值的高度信心。其中，中山區基隆河南側生活圈是重要發展區域之一，由宏築建設推動的「宏築臻玥」是今年區域案量最大的指標案，總案量達60億元，歷經近20年整合後正式公開，該基地鄰近建國北路，周邊南京建國、民生敦北商圈商業機能發達，且捷運網絡完善，更新後的街廓擁有綠化空間，降低高架道路對環境的影響，並與周邊多個頂級住宅相鄰，如「文華苑」、「華固樂慕」及「華爾道夫」等。

該案為純住宅規劃，採用全坡道平面車位設計，由英國G.A Design團隊操刀公設，並預計取得黃金級綠建築標章，主要規劃36~55坪住宅，其中55坪格局設計為雙主臥，以滿足高端住宅市場需求。隨著都市更新政策持續推進，台北市各區域的開發能量將進一步釋放，特別是在中山區等核心商業地帶，都市更新案將持續增加。未來，市政府與民間企業的合作將成為推動都市更新的重要力量，如何在發展與居住品質之間取得平衡，將是各界關注的焦點。