獨／台中白派豪宅打6折賣吸金？　賞屋客：這一幕超詭異





▲由普立茲克獎得主、白派建築大師Richard Meier打造的台中七期豪宅「新朗日匯」，堪稱台中最命運多舛的豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

由普立茲克獎得主、白派建築大師Richard Meier打造的台中七期豪宅「新朗日匯」，堪稱台中最命運多舛的豪宅，不僅更名5次，近期再爆產權糾紛，一名也曾跟著朋友前往賞屋的陳先生回憶，約1年前跟著一群朋友去看，對方打出「團購價35萬元」做噱頭，讓他心動。

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據悉，2024年初規模超過200億元的「台北天空塔掏空案」爆發，案件尚在調查中，又爆出董事之一的馬廷海在香港被聲請破產。而2020年由馬廷海主導的香港新朗興業台灣分公司，以馬廷海擔任保證人、擔保品「新朗日匯」，向銀行聯合貸款76億元，整棟樓也因此受到牽連。

▲過去開團購邀約賞屋「新朗日匯」的人宣稱是「破盤價」，吸引台中不少企業主。（圖／記者陳筱惠攝）

陳先生1年前，也就是「台北天空塔掏空案」、「新朗日匯」案件已經爆發後，突然出現「大批團購」，他回憶雖然賞屋當時已知道港商出事了，但邀約的人宣稱房子是在銀行、富邦手上，且用「破盤價」來號召，台中不少企業主都受邀參觀。

他找出當時賣方的口頭報價，12樓每坪37.72萬元、17樓41.10萬元、36樓則報價51.16萬元，雖然每戶坪數多達130坪，陳先生說：「以低樓層報3字頭房價，在七期、又是名建築師，價格可以說是相當划算。」

▲當時團購爆發時，房仲回憶至少有8、9團，每一團價格都不一樣，甚至還有2字頭作為號召。（圖／記者陳筱惠攝）

陳先生相當心動，但實際賞屋後詢問產權、後續付款等細節，都未獲得明確答覆：「感覺業務沒有很積極，直覺怪怪的」，再加上後續也耳聞債權銀行打算將部分樓層轉做商辦，種種疑慮他打消購屋念頭，看到近來「新朗日匯」仍然爭議不斷，很慶幸自己「還好沒買。」

據七期在地房仲說：「當時團購至少有8、9團，每一團價格都不一樣，因對比區域房價『新朗日匯』以3字頭房價，甚至還有2字頭作為號召，CP值超高，再加上公設豐富、設計的也非常美，確實吸引不少富豪參觀，也曾傳出有人打算整棟包下轉售，甚至找到知名新銳設計師陪同要做樣品屋。」

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