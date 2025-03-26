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房市降溫符合央行期待　房仲：今年政策複製貼上機率高

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲Q1央行理監事會議結束後，房市會有什麼變化嗎？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

Q1央行理監事會議結束後，房市會有什麼變化嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，他們分析了現在、未來房市，也推測央行的態度，並建議消費者要持續留在市場裡，才有機會撿到便宜。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析Q1央行理監事會議後的房市變化。

曾敬德表示，去年市場房市暢旺時，每月預售平均成交1.5萬件，去年919第七波信用管制後，每月剩下5000件，二手市場交易量也剩一半，市場變得極度理性，符合央行期待。

價格方面，徐佳馨表示，從信義、國泰房價指數來看，都出現漲不動的跡象，有些仲介同業甚至統計出一些房價下跌的數據。

不過，徐佳馨表示：「現在不像2016年，有建商開出降價第一槍，直接75折賣，這波目前來看一手房市未明顯降價，而是用一些送家電、讓利的方式取代。」

至於房仲第一線狀況，徐佳馨表示：「交易量最差的時候是去年9、10月，現在稍微好一點，尤其是雙北地區，但議價空間有明顯出現，現在就是賣方有讓價意願，買方出價有極限。」

▲▼中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲曾敬德認為：「目前房市走勢，符合央行軟著陸的期待，預計Q2~Q4政策「複製貼上」機率高。」（圖／記者湯興漢攝）

今年央行還會有什麼新政策嗎？曾敬德認為：「目前房市走勢，符合央行軟著陸的期待，預計Q2~Q4政策『複製貼上』的機率大。」

曾敬德接著表示：「不要小看金檢，這就好像主管（央行）盯在你身後，看你（銀行）在搞些什麼，銀行可能就會出現『少做少錯』的心態，甚至還有銀行傳出嚴格的放款內規。」

關於現在的房貸環境，徐佳馨觀察：「雖然已不像去年，找不到銀行貸款的那種恐慌，但若不是錢多、名下沒房、信用良好，申貸還是有難度，且目前市場房貸利率已與實際利率脫鉤，基本上都在2.3%起跳，甚至還有3.4%的案例。」

最後，即便市場環境不好，曾敬德、徐佳馨仍建議，要持續留在市場上，就有機會撿到便宜，畢竟現在一些房地合一稅降到20%、寬限期滿3年的一些物件可能都會拋出來。

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲徐佳馨、曾敬德建議消費者持續留在市場上，就有機會撿到便宜。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

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關鍵字：央行打房信用管制金檢房價地產詹哥老實說信義房屋住商不動產

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