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蔡英文永和鄰居賣房　河景宅開價8字頭「在地稱合理」

▲▼ 漢皇麗緹 。（圖／記者項瀚攝）

▲前總統蔡英文的鄰居以3288萬元開價刊售「漢皇麗緹」12樓戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

前總統蔡英文的永和住所「漢皇麗緹」，社區鮮少交易、釋出，12樓戶在網上刊售，開價3288萬元。在地房仲表示，該社區座落河岸第一排，中高樓層享視野景觀，屋齡雖然15年，但開價8字頭合理。

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前總統蔡英文的永和住所「漢皇麗緹」，該社區鮮少出現交易，上一回為交易是2年多前7樓戶，權狀52.14坪，以總價2650萬元成交，單價50萬元。

近期，該社區12樓戶在《591房屋交易網》求售，含車權狀46.6坪，開價3288萬元，經查謄本，屋主早在多年前就以買賣取得，並未出現實價紀錄。

▲▼ 。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲「漢皇麗緹」12樓戶開價3288萬元求售，含車權狀46.6坪 。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示，「漢皇麗緹」屋齡15年，位於環河東路第一排，戶戶邊間，且出自永和在地指標建商之手，又有總統及名人住戶加持，一直以來釋出都相當稀少，尤其是享有河岸景觀的中高樓層戶。

林明賜分析，本次登的12樓戶開價3288萬元，若將車位以10坪計算，拆算房屋單價約83萬元，屬於合理開價，以同一排的18年「銀河水都」、20年「環東極品」在去年都已成交7字頭。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「漢皇麗緹」社區鮮少交易、釋出。（表／記者項瀚製）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，永和地狹人稠，在這波房市寒冬中，由於供給量低，新案銷售受到衝擊的程度也比較小，像是「新碩永傳」站穩9字頭，而同樣具有河岸景觀優勢的「Ｍplus」也繳出不錯銷售成績，高樓層突破百萬。

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