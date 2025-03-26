不只蓋Outlet！　三井攜手華友聯南台灣推2案總銷破百億

▲南港LaLaport正式開幕後，吸引大批人潮搶逛，台灣三井與華友聯開發將聯手在南台灣推出台南、高雄住宅案，總銷達113億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南港LaLaport正式開幕後，吸引大批人潮搶逛，台灣三井不只蓋Outlet，與華友聯開發26日簽訂合資契約，聯手在南台灣推出台南、高雄住宅案，分別位於歸仁區沙崙、亞灣，總銷達113億元，預計2026年第2季後推出。

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台灣三井與華友聯開發繼2022年底，雙方第一次合作高雄衛武營案後，26日雙方再度攜手合作進軍南台灣。由華友聯開發董事長陸炤廷、以及台灣三井不動產股份有限公司董事長久一康洋舉行簽訂典禮。

陸炤廷表示，2案分別位於台南歸仁區高鐵特區、高雄亞灣。其中，台南案緊鄰MITSUI OUTLET PARK台南，基地2133坪，暫定規劃樓高21樓、約222戶，坪數約23-49坪的大樓。而高雄案鄰近捷運紅線、輕軌，暫定規劃樓高24樓、坪數約25~53坪，總戶數約379戶。

華友聯表示，與台灣三井合作，每案將分別成立合資公司，台南案為「華慶開發」、高雄案為「華漢開發」，均以該公司名義進行住宅開發，其中華友聯佔比51%、台灣三井佔比49%。

▲台灣三井與華友聯開發26日雙方再度攜手合作，由華友聯開發董事長陸炤廷(右三)、以及台灣三井不動產股份有限公司董事長久一康洋(左三)一起敲酒樽。（圖／記者張雅雲攝）

台灣三井不動產董事長久一康洋表示，2022年首度與華友聯合作高雄國泰案，至今共合作3案，共同開發超過800戶的住宅，MITSUI OUTLET PARK 台南2022年開幕，也在2024年啟動2期工程，台南案位於離三井Outlet Park台南非常近，希望能結合擅長的商業領域，發揮加乘效應。

陸炤廷透露，據初步估算，台南案總銷約78億元，高雄案總銷約35億元，2案合計總銷113億元，預計2025年下半年陸續動工，並計畫2026年第2季後正式公開。陸炤廷說：「台南與高雄未來在AI產業潛力無限，配合台積電、AMD等科技大廠陸續進駐台南與高雄，預計市場需求將逐步升溫，待景氣更加明朗後推出，將能獲得更好的市場反應。」

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