房貸餘額突破11兆　信義：逾放比例仍維持低檔

▲2月房貸金額達79.5億元，創39個月新高，但逾放仍呈現超低的0.07%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

2月房貸金額達79.5億元，創39個月新高，但逾放仍呈現超低的0.07%。不過，信義房屋專家提醒，要留意現在資金面仍偏向緊縮，習慣用寬限期的民眾，可能陸續進入攤還本金的時間，逾放狀況仍得謹慎觀察。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

根據官方統計數據顯示，今年2月房貸的逾放比雖然仍呈現超低的0.07%，不過因為房貸餘額已達11兆元，房貸逾放的金額已達79.5億元，寫下近39個月以來新高。

統計顯示，上一次購置住宅貸款逾放達80億以上，已經是2021年11月時候的事情，之後都維持在60~70餘億元，不過最近已連續四個月逾放金額超過70億元。





▲購置住宅貸款逾放金額、比例整理。（圖／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去資金相對寬鬆，經歷連續升息、提高存準後，資金面趨於緊縮，加上大環境並非雨露均霑整體都好，有些民眾面臨寬限期結束，需要開始償還本金，又遇到股市震盪倘若沒有做好資金控管，可能短期出現資金缺口導致出現欠繳房貸狀況。」

不過，曾敬德表示：「對比現在龐大的房貸餘額，整體逾放狀況還是不算嚴重，逾放比例仍是超低檔的0.07%，不至於對於房市造成影響。」

曾敬德說：「通常在景氣欠佳、長期的無薪假大增與失業率大增狀況下，比較容易出現逾放大增的狀況，所幸政府面對不景氣都會提出短期的因應方式，協助民眾渡過難關，」

但曾敬德也提到：「要留意現在資金面仍偏向緊縮，過去使用寬限期習慣的民眾，可能陸續進入攤還本金的時間，也會讓每月的家庭支出增加，部分房貸族可能就需要縮衣節食，至於逾放狀況仍得謹慎觀察。」

財經作家阿宅表示，除非整體經濟崩盤，或是房價下跌2成以上，房貸逾放比例才有可能造成大幅度提升，就目前市場來看，雖然市況不佳，但也沒有差到可能會下跌2成的地步，至少在今年不會發生。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

信義房屋更多相關新聞