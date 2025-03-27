ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

墾丁台灣祭「民宿1晚895→7980元」差快9倍　縣府出手了

▲台灣祭4／4首日墾丁登場　 。（圖／屏東縣政府提供） 

▲台灣祭。示意圖，與本文無關。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣祭活動將於4月3日至4月5日於墾丁舉行，沒想到又有旅宿業者直接將價格抬高近9倍，讓網友看完直呼「差太多了吧！」對此，屏東縣府表示，該民宿已確定為非法業者，將依法開罰，且會持續針對房價及非法旅宿進行稽查。

有網友在臉書社群「報廢公社」表示，他查詢4月4日至5日「台灣祭」期間，民宿的價格竟從平日每晚859元變為7980元，兩晚價差近9倍。

網友看完紛紛留言，「連假期間，國旅就是這麼貴」、「8000一晚，廉航沖繩來回機票都夠了」、「這不是第一次了 也不會是最後一次」、「墾丁我們住不起，都直接出國了，坐飛機5天4夜（含機票包吃住）還比去墾丁3天還便宜」、「假日去墾丁才是有錢人的象徵」。

▲屏縣府加強稽查台灣祭活動房價 。（圖／屏東縣政府提供)

▲▼屏縣府加強稽查台灣祭活動房價。（圖／屏東縣政府提供)

▲屏縣府加強稽查台灣祭活動房價 。（圖／屏東縣政府提供)

對此，屏東縣府表示，已針對惡意抬高價格的業者進行稽查，網友PO出的業者經查為非法經營，將依發展觀光條例第55條論處，處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰，並勒令歇業，縣府會持續針對房價及非法旅宿進行稽查。

屏東縣政府交通旅遊處表示，墾丁的住宿價格呈現多樣性，旅客可根據自身需求和預算選擇合適的住宿。建議在預訂前可多方比較，並注意是否有促銷或折扣活動，以獲得最佳的住宿體驗。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字：墾丁台灣祭民宿旅遊價格

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

墾丁台灣祭「民宿1晚895→7980元」差快9倍　縣府出手了

台灣祭活動將於4月3日至4月5日於墾丁舉行，沒想到又有旅宿業者直接將價格抬高近9倍，讓網友看完直呼「差太多了吧！」對此，屏東縣府表示，該民宿已確定為非法業者，將依法開罰，且會持續針對房價及非法旅宿進行稽查。

2小時前

房貸大行喊悲觀！　合庫銀：今年授信成長率低於5％

合庫金（5880）今（26）日召開法說，由於子公司合庫銀房貸餘額超過8120億元，市佔率約7％，法人聚焦房市看法。合庫銀指出，內部對第2季房市看法悲觀，預估今年房貸業務低度成長3％至5％。

9小時前

樓下住戶要施工！他上夜班「白天無法睡」　過來人曝解法：超好用

如果住家附近甚至樓上、樓下正好在施工，多少會被噪音影響，近日有網友發文透露，他們家樓下要內部裝修一個月，施工時間是上午9時至下午5時，然而，他因為上夜班，所以等於整個月都不能好好休息了！貼文曝光後，引發網友討論，還有過來人熱心給建議。

10小時前

房貸餘額突破11兆　信義：逾放比例仍維持低檔

2月房貸金額達79.5億元，創39個月新高，但逾放仍呈現超低的0.07%。不過，信義房屋專家提醒，要留意現在資金面仍偏向緊縮，習慣用寬限期的民眾，可能陸續進入攤還本金的時間，逾放狀況仍得謹慎觀察。

13小時前

高市地政局首標進帳14.4億　高大特區土地8.1億、溢價5%成交

高雄市地政局26日舉行今年首場土地標售，推出6標6筆土地，總底價16.19億元，現場擠滿人潮，共吸引9封標單，標脫率50%。其中最受矚目的高大特區千坪地，由泰郡建設以自然人名義得標，將推2~3房大樓。專家表示，以地價來看，未來新案開價不可能比現在低。

14小時前

不只蓋Outlet！　三井攜手華友聯南台灣推2案總銷破百億

南港LaLaport正式開幕後，吸引大批人潮搶逛，台灣三井不只蓋Outlet，與華友聯開發26日簽訂合資契約，聯手在南台灣推出台南、高雄住宅案，分別位於歸仁區沙崙、亞灣，總銷達113億元，預計2026年第2季後推出。

15小時前

高雄知名骨科拓展新據點　分院地點、建照曝光

高雄知名「中正脊椎骨科醫院」位於高雄中正路，是相當知名骨科醫院，外界屢傳在北高將開分院，根據建照，位於左營區重忠路、文府路口，專家表示，北高人口持續移入，鄰近的高鐵特區成推案主戰場，區域均價已站上4字頭。

16小時前

蔡英文永和鄰居賣房　河景宅開價8字頭「在地稱合理」

前總統蔡英文的永和住所「漢皇麗緹」，社區鮮少交易、釋出，12樓戶在網上刊售，開價3288萬元。在地房仲表示，該社區座落河岸第一排，中高樓層享視野景觀，屋齡雖然15年，但開價8字頭合理。

17小時前

買房怕被坑？台灣房屋「防詐秘技」大公開

近年房地產市場活絡，不動產詐騙手法也開始層出不窮，甚至許多案件更涉及夥同代書一同詐騙，不論你要買屋或賣屋，台灣房屋集團提醒七大防詐關鍵，確保在交易過程中，提高警覺，掌握防詐騙關鍵，以確保自身權益。

18小時前

房市降溫符合央行期待　房仲：今年政策複製貼上機率高

Q1央行理監事會議結束後，房市會有什麼變化嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，他們分析了現在、未來房市，也推測央行的態度，並建議消費者要持續留在市場裡，才有機會撿到便宜。

18小時前

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

墾丁台灣祭「民宿1晚895→7..

為何有線電話「不用插電」　答案..

樓下住戶要施工！　過來人曝解法..

蔡英文永和鄰居賣房　河景宅開價..

高雄知名骨科拓展新據點　分院地..

每戶56萬！　長照機構買下90..

3位房東樂歪！　醫美砸25萬入..

台中三大重劃區　靠新古屋漲幅成..

「新朗日匯」6折騙10億　重金..

新古典沈穩大器別墅居家

ETtoday房產雲

最新新聞more

墾丁台灣祭「民宿1晚895→7..

房貸大行喊悲觀！　合庫銀：今年..

樓下住戶要施工！　過來人曝解法..

房貸餘額突破11兆　信義：逾放..

高市地政局首標進帳14.4億　..

不只蓋Outlet！　三井攜手..

高雄知名骨科拓展新據點　分院地..

蔡英文永和鄰居賣房　河景宅開價..

購屋防坑指南！保護你的荷包

房市降溫符合央行期待　房仲：今..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366