墾丁台灣祭「民宿1晚895→7980元」差快9倍　縣府出手了

▲台灣祭。示意圖，與本文無關。（圖／屏東縣政府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣祭活動將於4月3日至4月5日於墾丁舉行，沒想到又有旅宿業者直接將價格抬高近9倍，讓網友看完直呼「差太多了吧！」對此，屏東縣府表示，該民宿已確定為非法業者，將依法開罰，且會持續針對房價及非法旅宿進行稽查。

有網友在臉書社群「報廢公社」表示，他查詢4月4日至5日「台灣祭」期間，民宿的價格竟從平日每晚859元變為7980元，兩晚價差近9倍。

網友看完紛紛留言，「連假期間，國旅就是這麼貴」、「8000一晚，廉航沖繩來回機票都夠了」、「這不是第一次了 也不會是最後一次」、「墾丁我們住不起，都直接出國了，坐飛機5天4夜（含機票包吃住）還比去墾丁3天還便宜」、「假日去墾丁才是有錢人的象徵」。

▲▼屏縣府加強稽查台灣祭活動房價。（圖／屏東縣政府提供)



對此，屏東縣府表示，已針對惡意抬高價格的業者進行稽查，網友PO出的業者經查為非法經營，將依發展觀光條例第55條論處，處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰，並勒令歇業，縣府會持續針對房價及非法旅宿進行稽查。

屏東縣政府交通旅遊處表示，墾丁的住宿價格呈現多樣性，旅客可根據自身需求和預算選擇合適的住宿。建議在預訂前可多方比較，並注意是否有促銷或折扣活動，以獲得最佳的住宿體驗。