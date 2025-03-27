鳳山300元吃到飽老店自曝歇業　原址將由建商改建引熱議

記者張雅雲／高雄報導

「第一火烤兩吃」位於高雄鳳山，在地經營20年，主打300元吃到飽，多年來累積不少死忠粉絲，沒想到該店無預警透露，因地主改建結束營業，據了解，該地由鑫瑨建設以4933萬元取得，在地透露，未來該店將另覓地點經營，信義房屋專家表示，危老整合可創更大效益。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

▲「第一火烤兩吃」位於高雄鳳山，在地經營20年，主打300元吃到飽，沒想到該店無預警透露，因地主改建結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登顯示，該地66.85坪，去年12月成交，成交價4933萬元。（圖／翻攝自Facebook／第一火烤兩吃 吃到飽）

第一火烤兩吃鳳山五甲店位於鳳山五甲一路，以平價火烤兩吃起家，至今已營業20年，主打300元吃到飽，不少老顧客都是從小吃到大，沒想到店家突在臉書粉專《鳳山人在地大小事》自曝，因地主改建，營業到3月18日結束，不少在地人既驚訝又不捨，該店透露將另覓新址營業。

根據實登顯示，該地66.85坪，去年12月成交，成交價4933萬元，並備註有未登記建物。據了解，新買家為鑫瑨建設，而查詢該公司，位於高雄鳳山區，電話號碼未公開，高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯透露，建商有機會繼續整合周邊老舊透天，打造更大規模開發案，該地換算單價73.8萬元，價格相當具吸引力。

▲五甲商圈位於高雄發展成熟市區，沿線商家林立，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋五甲店一級專員鄧民傑表示，五甲商圈位於高雄發展成熟市區，沿線商家林立，大面積素地釋出量稀少，鄧民傑說：「這塊地就像拼圖的第一塊，收下角地後，周邊土地才好整合。」雖然基地單獨開發受限，但若成功整合周邊透天厝，未來可望透過危老重建獎勵提升容積率，創造更大效益。

第一火烤兩吃 位置 鳳山五甲一路 營業時間 20年 結束營業 3月18日 成交價 4933萬 現況 另覓新址營業 買家 鑫瑨建設

▲第一火烤兩吃小檔案。（ETtoday製表）

對比區域行情，鄧民傑表示，五甲商圈的透天屋齡多在40~50年起跳，臨路店面土地單坪成交價約100~130萬元，角地甚至上看150萬元，若以該區新案行情來看，預估未來新推案每坪開價可達45~50萬元。

鄭啟峯分析，且因五甲商圈久無新案，累積的購屋需求也相當強勁，一有新案推出，詢問度相當高，加上五甲人口密集剛需旺盛，連中古屋的賣壓都不高。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

信義房屋更多相關新聞