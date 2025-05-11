想在夏天睡陽台「看浪漫夜景入睡」　過來人點頭：不怕2事就可以

▲原PO想睡在陽台。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

不少人夢想可以住在高樓層，打開窗就是綠地、水景，晚上還有夜景可以看，一名網友表示，買了一間頂樓外景相當漂亮的房子，夢想著夏天能在陽台一邊看美景、一邊睡覺，「這樣很瘋狂嗎？」對此，網友表示，夏天戶外有很多蚊子，而且氣溫很高，勸原PO在室內好好睡覺。

有網友在PTT發文，「夏天睡陽台會很狂嗎？」新房子頂樓外景非常優美，一直有股衝動，想在夏天的夜晚，鋪上毯子、帶著枕頭，直接在陽台上睡覺，「一邊看美景一邊睡覺」。然而，他也擔心這樣的舉動是否會被認為太過瘋狂或不切實際，「這樣會很狂或很瞎嗎？」

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貼文曝光，一票網友勸退，「狂，我的體質很會養蚊子，這樣形同自殺」、「傻了嗎？白天一早就會熱醒」、「睡一覺從黃皮膚變黑皮膚」、「春秋就算了，夏天沒冷氣睡得著嗎」、「你不怕早上熱醒亮醒，或有蚊蟲的話，睡哪裡都行」、「我怕蟑螂，先不要」、「冬冷夏熱蚊蟲蟑螂一堆」、「睡陽台幹嘛？還不如睡室內大片落地窗，窗簾開一小部分透光就好」。

不過，有網友曾有過類似經驗，不怕蚊蟲跟曝曬就可以，「我有在陽台洗澡過，睡覺的話防蚊做好就好，下雨就算了」、「我有睡過廁所欸，大學騎機車攻玉山，在夫妻樹那邊睡廁所」、「我年輕有跟朋友們一起搭天幕在學校操場睡，還夏天，選秋高氣爽的日子，注意防蚊就好」、「我朋友住樹林透天，夏天掛個蚊帳都睡陽台，很舒適」。