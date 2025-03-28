麗寶岡山7000坪土地交易惹風暴　在地：地價迄今漲逾1倍

▲麗寶集團旗下的名軒開發近日爆發內線交易疑雲，當初交易的岡山區逾7000坪土地，位於省道附近，單價已從當初12萬元飆漲到30萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

麗寶集團旗下的名軒開發近日爆發內線交易疑雲，麗寶集團負責人吳寶田及女兒名軒公司董事長吳泓瑩，檢方訊後均無保請回，而捲入內線交易的岡山區逾7000坪土地，位於岡山區省道附近，專家表示，單價已從當初12萬元飆漲到30萬元，至少有1倍的漲幅。

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名軒公司2019年4月間發布重大訊息，名軒公司及其子公司董事會已於2018年間通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，2019年4月將此筆土地簽約出售予非公司關係人的自然人，出售取得的款項除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金，而土地合計坪數為7168坪，入帳8.6億元，預計處分利益達1.6億元。

不料該筆交易近期疑似捲入內線交易，檢調發現名軒公司出售高雄市土地的重大利多訊息前，有外部人在股票禁止交易期間，提早進場買股套利，涉嫌《證交法》內線交易罪，檢方訊後諭知吳寶田父女無保請回。

▲灣裡西段位於省道岡山北路附近，岡山北路有施工中的捷運紅線延伸線本洲產業園區預定站。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，該筆交易共含有2筆土地，分別位於岡山區岡山北路193巷、岡山北路193巷21弄，土地使用分區為都市土地工業區、都市土地住宅區，成交價分別為7.9億元、6958萬元，換算土地單價均為12萬元。據了解，新買家為2位謝姓自然人，地址均隱匿，2019年入手後持有至今，未曾有轉手紀錄。在地透露，該2位買家具建商背景。

大家房屋岡山阿公店加盟店東吳庭輝表示，灣裡西段位於省道岡山北路附近，岡山北路有施工中的捷運紅線延伸線本洲產業園區預定站，同時，距離岡山交流道、本洲產業園區、樂購廣場、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院都不遠，地段深具發展潛力。

交易時間 地號 位置 坪數 (坪) 成交價 (萬) 2019/5/21 灣裡西段325 岡山北路193巷 6588.5 7億9062 2019/5/21 灣裡西段348 岡山北路193巷21弄 579.8 6958 合計 325+348 岡山北路193巷、21弄 7168 8億6020

▲名軒開發公告出售的高雄岡山逾7000坪土地，入帳8.6億元。（ETtoday製表）

岡山近年有產業議題，並連接到高雄科學園區、橋頭科學園區和楠梓產業園區，串連成大南方科技廊道，帶動房地價雙漲。高雄市仲介公會理事林治域表示，當初岡山沒有產業進駐時，土地多為在地螺絲產業建廠入手，土地價值有限，岡山北路巷內土地2019年成交價約落在12~14萬元。

目前該區受惠產業進駐、人口紅利，巷內工業土地行情已有30萬元上下，至於住宅用地因只能蓋透天產品，地價落在30~40萬元，林治域說：「新買家持有短短6年，以當初取得成本來看，地價已有1~2倍漲幅。」

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