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雞排店插旗北市「手搖一條街」　租金單價近萬創新高

▲▼永吉街30巷。（圖／記者項瀚攝）

▲永吉街30巷出現每坪租金單近萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

擁「手搖飲一條街」之稱的永吉路30巷，近期有三角窗店面每坪租金近萬元，是該路段史上最高價。另外，房仲業者也統計台北市5大上班族美食商圈店王，其中有3間都是飲食相關業者。

地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

住商機構觀察實價，信義區美食一條街永吉路30巷，近期首次傳單價近萬元的店面租賃交易，該店面現況為一家雞排手搖店「貳虎 OFFTEA」，總坪數約15.6坪，1月以租金總價15.5萬元，每坪租金達9964元，刷新永吉路門牌租金單價新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「該店面位置處於知名美食街，周邊同巷弄租金實價僅約每坪2000~3000元，至於該店仍以較高價位成交，主因位置屬於三角窗，廣告效益頗佳，且為頗具知名的餐飲集團新品牌進駐，因此願以較高租金成交。」

在地房仲陳德潤表示：「永吉路30巷有9成以上店家都是餐飲，尤其是小吃、飲料店，該路段可說是信義計畫區上班族唯一的親民價位餐飲首選，生意非常好，但平日晚上、假日的人潮就會明顯少一些。」

另外，住商機構觀察實登數據，疫情後5五年包含永吉路30巷、吳興街、延吉街、興安街以及內湖路一段737巷等五處知名巷弄，各商圈店王大多屬小坪數店面。

▲▼ 。（表／住商統計）

▲近5年北市五大上班族美食商圈店王。（表／住商統計）

且此5大商圈中，包含永吉路30巷、延吉街以及興安街等3家都是飲食相關業者，顯示外送平台崛起，令店面所需空間縮小，加上區域皆屬知名美食商圈，平日有充裕的上班族人潮，假日亦有在地居民匯集，因此就算為餐飲業者，也能創造出高坪效，負擔起較高租金價位。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「國內美食當道，餐飲產業發展蓬勃，也讓不少民眾將其視為創業的第一步，惟由於原物料飆漲，加上各大商圈人潮回流，致使店租亦蠢蠢欲動，都將侵蝕餐飲業獲利。」

此外，徐佳馨提到：「加上不少餐飲業已經走向集團化、品牌化，小本經營的小攤販要進入資本市場拚出一片天，會是相當大的挑戰。」

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關鍵字：永吉路30巷手搖一條街租金貳虎住商不動產

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