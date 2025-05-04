初期草比人高！A7現逼近6字頭　專家也傻：打房仍不見回檔跡象

▲桃園龜山A7重劃區實登最高價劍指6字頭。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市吹冷風，但桃園龜山的 A7 重劃區卻展現出「見回不回」的強悍實力。房產專家何世昌指出，儘管該區供給量大、央行又重手打房，房價卻絲毫未見鬆動跡象，自去年9至12月間，就有137筆預售屋單價突破每坪50萬元，更有一筆高達59萬元，距離「6字頭」僅一步之遙。

「龜山房價見回不回？」何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」指出，雖然龜山新案供給量大，尤其是A7重劃區，處處是銷售中的建案，又逢央行下重手打房，但房價似乎仍看不到回檔的跡象。

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會這麼說，是因為自去年9月至12月，A7竟然還有137筆預售屋成交單價達50萬元／坪以上（統計範圍為住宅，排除商用），「最高成交單價為59萬元／坪，距離六字頭僅有一萬元之差。」他忍不住好奇「銷售人員到底怎麼說服客戶買單的？」

回顧A7開發初期，「草比人高、狗比人多」，房價當時一坪還不到25萬，是北北桃首購族的救贖之地。隨著開發進展、人口快速移入，生活機能逐步成形，原先的機能抗性消除後，加上機場捷運運量成長，A7的交通優勢開始顯現。

何世昌表示，A7最大優勢在於「往返台北比A9站更快速，房價卻相對便宜」，缺點慢慢消失，優點卻愈加明顯，讓A7成為交通建設帶動區域發展的典範之一。他坦言，雖然A7沒有像A9一樣的百貨商場、電影院，但從A7搭捷運到A9「逛街也蠻方便的」，對生活機能的影響並不大。

他整體評價A7目前房市仍屬穩健發展階段，觀察現階段的價格與交易數據，顯然在地買盤仍持續有信心，「看不到回檔跡象」的現象，正是A7在北台灣眾多重劃區中異軍突起的寫照。