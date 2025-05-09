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她年收近200萬！準夫妻「看中1800萬房」　網見1關鍵狂勸退

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近和未婚夫看中一間約1800萬的房子，她透露，個人年收平均落在180萬-200萬，至於頭期款的部份，兩人至少能拿出270萬元；然而，網友們看到她有信貸後，紛紛勸退道「不行喔！抱歉你卡死了，還好還沒簽約，沒有違約的問題，別想不開啦！」

女網友在Dcard發文提到，最近跟未婚夫看中一間房子，應該是可以談到1800萬左右，銀行鑒價是開1900萬元，「本人年收平均180-200萬元，之前因為家人有些狀況，所以有信貸，目前還剩160萬左右，但每個月按時繳款，沒有延遲過。」

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她透露，頭期款部分，未婚夫預計可以出150-180萬元，而她也有大概120萬元的存款能自由運用，「有初步請銀行粗估，目前我的條件貸8成應該沒問題，如果順利房貸撥款，剩下的頭期可以再以信貸補嗎？」

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們清一色勸退，「不行呀！你們先確定頭期夠再說吧」、「買房會查頭期款來源，房屋增貸、信貸拿來充當頭期款，都會被認定炒房嫌疑（以貸養貸），所以在好幾波信用管制之下已經被禁止這麼做了」、「你光是頭期款都鎖死自已」。

還有內行指出，「身上有信貸會卡到你貸款額度，銀行鑑價1900萬也不一定貸到8成，就算可以...1800萬頭期要360萬元，貸款月繳5.7萬，光頭期款還差60萬，這部分無法用信貸補，只能跟家人直接借現金，房貸5.7+信貸月繳+縣市生活基本費再×2，如果低於15萬才有可能貸過，更何況我用八成去算，現在除非新屋預售否則很難八成，看你要不要冒險，但到時就有違約的可能。」

關鍵字：購屋信貸頭期款房貸風險

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