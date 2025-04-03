全台最南誠品進駐東港　在地：新案房價衝上3字頭

▲全台最南端的誠品書店4月3日搶先公開，該店位於東港，堪稱當地文化新地標。（圖／誠品提供）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣最大的「誠品生活台南」位於台南燒肉園區還沒開幕，全台最南端的誠品書店4月3日搶先公開，該店位於東港，堪稱當地文化新地標，專家指出，東港近年大樓房價已衝上3字頭。

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誠品書店東港王船限定店位於屏東東港，也是全台最南端的誠品書店，4月3日正式開幕，周邊居民也開心分享「終於不用為了逛書店，跑到屏東市或高雄市！」

誠品指出，該店試營運以來，每月吸引上萬名國際觀光客及在地居民造訪，全店開放後，除了涵蓋逾萬冊書籍、設立兒童玩教具專區，超過10場藝文活動也接連登場，讓周邊居民及遊客可以深度連結屏東地方文化。

該店位於船頭路，旁邊就是東港鎮公所旁，並鄰近東港轉運站，屬於東港市中心，根據實價登錄統計，東港2024年預售均價為26.8萬元，也有部分預售案 如「青品澤」、「東港ONE」，最高分別達34萬元、32.1萬元，單價已衝上3字頭。

產品 2022 房價 (萬) 2023 房價 (萬) 2024 房價 (萬) 漲幅 預售 23.9 24.28 26.77 12% 中古 12.52 16.39 17.34 38.5%

▲誠品書店東港王船限定店近年周遭房價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺表示，東港因漁業發達與觀光資源豐富，在地人月收入高，不少民眾習慣購置土地、房產用來保值，位於蛋黃區的部分建案因地段優勢，價格屢創新高，出現3字頭行情，目前預售均價多落在26~27萬元，總價控制在1000萬元內都相當順銷。

而中古房市因房價基期相對較低，出現明顯漲幅，近3年漲幅近4成，均價仍在1字頭，邱璿樺表示，目前東港轉運站已開始啟用，交通樞紐地位為區域注入新活力，加上未來還有計畫中的捷運延伸線，將從高雄林園串連至東港，進一步整合大高屏生活圈，為房市注入長期利多。

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