「買1200萬預售屋」明年交屋！年薪百萬男列開銷嚇壞：壓力很大

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前買下總價1200多萬的預售屋，預計明年交屋，而年收約百萬的他，在列出生活開銷後，赫然發現每個月僅剩1萬3的扣打，若之後買車就會成為月光族，這讓他瞬間壓力山大。

網友在Dcard發文提到，目前26歲的他，年收差不多100萬元，眼看預售屋將於明年交屋，他便簡單算了一下未來的基本開銷，這才發現手頭會超緊。

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他進一步透露，房屋總價1242萬元，房貸40年，至於未來每個月的固定支出，包括房貸3萬1000元、管理費+水電+車位清潔費4800元、電話費499元、健身1088元，而生活費落在1萬5-2萬元間，「一個月剩1萬3000元，如果買個車就月光了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

原PO直言，雖然看著房價上漲心情不錯，但壓力也很大，「想問大家買完房每個月都月光嗎？還是有什麼可以改善的地方？目前有一台18年老車可以開，若有60萬的存款，會拿來買車還是裝潢呢？」

對此，網友們紛紛回應，「買房子一開始都是這樣，會慢慢抓到自己的節奏，你這樣不叫月光，你比月光族好太多了」、「跟我差不多，月薪7萬多買1200萬房，錢真的很緊」、「我會拿來裝潢，車我也開二手的」、「不要買車啊」、「你應該貸不到8成，可以先去湊錢了」。