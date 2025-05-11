ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

4億豪宅「台北之星」2年銷況揭曉　開箱影片曝光

網紅Joeman日前開箱豪宅「台北之星」屋主Ryan家的內部裝潢，被網友起底是該案整合建商龍聯機構創辦人葉松年的兒子。（圖／報系資料庫、翻攝自Joeman YT）

▲網紅Joeman日前開箱豪宅「台北之星」屋主Ryan家的內部裝潢，被網友起底是該案整合建商龍聯機構創辦人葉松年的兒子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市大安區豪宅「台北之星Diamond Towers」潛銷至今2年多，至今實價登錄僅2筆共3戶，日前國產署公開標售18戶也全數流標。近期該案找來網紅Joeman（本名翁雋明）開箱，屋主Ryan遭起底為該案建商龍聯機構創辦人葉松年的兒子、龍聯副董葉誠勳，透過影片順道出售地主戶，不禁令人聯想「鑽石塔」是否乏人問津？

「台北之星」位於台北市東區忠孝東路三段精華地段，就在捷運忠孝復興站旁，基地面積1,525坪，規劃地上30、31層A、B、C共3棟建築，低樓層由新光三越百貨進駐。A、B棟6樓以上豪宅規劃150坪、300坪，主要由三圓建設及龍麟建設分回持有；C棟部分住宅由原住戶分回，6~12樓屬私地主、13~29樓為國產署產權，多為一層一戶，每戶約160多坪，另起案名「台北星鑽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A、B棟豪宅三圓建設請到海悅代銷，2023年11月公開銷售時，主打東區最閃耀鑽石地標，150坪每戶總價約4億元，吸引富豪客層置產。當時海悅國際總經理王俊傑向媒體透露，「建案潛銷期間藝人、企業家、科技業主都有來看屋，每周平均看屋人數約7組，相當順利。」

「台北之星」由龍麟整合，後來讓三圓入股，龍麟再以地主身分與三圓合建。圖為2020年舉行上樑典禮，時任三圓董事長王光祥（左三）、龍麟董事長葉松年（右四）、三圓總經理王雅麟（右一）與貴賓合影。（圖／報系資料庫）

▲「台北之星」由龍麟整合，後來讓三圓入股，龍麟再以地主身分與三圓合建。圖為2020年舉行上樑典禮，時任三圓董事長王光祥（左三）、龍麟董事長葉松年（右四）、三圓總經理王雅麟（右一）與貴賓合影。

不過，「台北之星」潛銷至今逾2年，因都更權變釐正流程等行政程序繁瑣，導致後續產權總登記和送件實價登錄都跟著延宕，直至今年2月初，內政部實價登錄才首度揭露2筆交易，共賣出3戶。第一筆為前年11月8樓成交150.1坪，總價約3.08億元，單價204.9萬元，購入買方為緊固件（如螺栓、 螺絲等）貿易商順承企業；另一筆則是去年11月，買方為都更實施建商龍麟建設，等於是自家人交易，一次買下23樓同層2戶，共391.17坪，總價約7.53億元、單價240萬元。

依過去海悅對外說法，A、B棟豪宅可售戶共98戶、總銷400億元，但實際上，除了海悅銷售外，還有地主自行委外的公司同步銷售中。像是這次的開箱影片下方留言就暗藏玄機，「感謝喬尼置業協助拍攝，大家有興趣看房的話歡迎聯繫…Diamond Towers兩戶地主戶限定釋出…」。

「台北之星」低樓層由新光三越進駐，海悅表示，有些客戶認為就像便利商店一樣的方便。（圖／報系資料庫）

▲「台北之星」低樓層由新光三越進駐，海悅表示，有些客戶認為就像便利商店一樣的方便。

這次「台北之星」首度有影片曝光，海悅方否認有請網紅開箱，三圓建設董事長王雅麟也回應，「那個開箱不是我們做的，是實施者龍麟建設那邊做的。」「(交易)還在過戶中，4月陸續會出來。」

王雅麟去年底法說會就曾表示，「台北之星」三圓手中的可售戶有34戶，已售4戶，每坪售價約220~300萬之間，總銷126億元，目標在2028年完銷。攤開三圓近年營收，僅去年12月有破億金額入帳，當月營收3.09億元。

「台北之星」海悅銷售專案則告訴CTWANT記者，海悅銷售戶以三圓建設分回戶為主，A、B棟豪宅可售戶加總共98戶，其中包含業者保留和地主分回戶，有些戶別目前還不想賣，有些戶地主透過別人賣，「98戶目前已售2成多，會陸續實價登錄。」而這2成多是否含地主間買賣，他則不予回應。

不只海悅和地主私人委託公司同步銷售中，搶生意的還有國產署，上月也急著將分回的C棟「台北星鑽」18戶拿出來標售，樓層位於12~29樓，底價約3~4.7億元不等，每坪約203~228萬元，相較「台北之星」價格更具吸引力，但仍全數流標，國產署也不氣餒，預計4月8日釋出同批物件再戰市場。

位於16樓的實品屋，為負責代銷的海悅董事長黃希文親自操刀設計，裝潢投入金額超過5000萬元。（圖／台北之星提供）

▲位於16樓的實品屋，為負責代銷的海悅董事長黃希文親自操刀設計，裝潢投入金額超過5000萬元。

「台北之星」潛銷、公開迄今2年，多方管道銷售中，卻是雷聲大雨點小。一名北市建商分析，現在百坪以上大坪數豪宅非豪宅市場主流，又有高價住宅貸款限制，「台北之星」總戶數多，對豪宅客而言，缺少「物以稀為貴」的價值感；百貨公司在樓下，年輕人可能認為很方便，老一輩的高端客就不大喜歡，「以建設公司角度，不管規劃豪宅還是一般住宅，蓋房就是要拿來賣，蓋一個房子只賣2成，的確比較令人擔憂一點。」

住展雜誌企研室總監陳炳辰認為，金字塔頂端客源少，「台北之星」價格高，如今持有與交易豪宅成本高，加上政經情勢不算穩定，都干擾有錢人出手考量，台北高價豪宅不少，競品多，若有銷售效率較慢也不意外。

另據知情人士還透露，「台北之星」有意在28樓以上的高樓層，挑戰每坪300萬元台灣豪宅天花板價格。對此，陳炳辰表示，此次龍麟交易定錨在240萬元實已不便宜，若非像「陶朱隱園」有高度堅持，或有停機坪等頂級配備話題，彰顯物稀為貴，以目前市況來看，想賣出首創天價並不容易。

延伸閱讀
搶賣鑽石塔2／史上最曲折正義國宅都更案　宏國、富邦都曾插旗還扯出槍擊案　
坐「利」起價1／高樓防災人員訓練官轉民　價漲百倍民怨罵
原始連結

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

住宅區「底價20.4萬」！　彰化縣政府公告代標售37標土地

彰化縣政府代為標售今年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，即日起至2025年7月29日止公告3個月，受理本次共公告37標土地，其中本次標售底價最便宜的為伸港鄉伸東段735地號，面積20平方公尺、價格20萬4000元；價格最高的則是位於花壇鄉溪北段315地號，面積7572平方公尺特定農業區農牧用地，底價5438萬8137元。

34分鐘前

租屋遇到二房東！台中女收存證信函才醒悟　要求返還押金竟遭拒

台中一名施姓女子控訴，110年間與黃姓女子簽訂租約，租下一處房屋，未料事後收到屋主粘女的存證信函，才得知黃女竟是二房東，違法將房屋轉租；後租約到期，施女重新與粘姓屋主簽下新租約，並要求黃女返還當初她支付的押金5萬2000元，不料卻遭黃女拒絕，施女因此憤而提告請求返還。台中地院法官審酌，認為施女主張有據可稽，判決黃女應返還押金。

1小時前

女買房6個月「小客人來拜訪」　20秒影片吸580萬次觀看

國外一名女子買房之後被告知每年都會有一群鴨子過來拜訪，沒想到3月時真的有2隻鴨子來作客，天天搖搖擺擺走到她家前院報到，後來還有其他鴨子出現。她把這一幕拍成影片上傳至TikTok平台，引發不少網友討論，影片觀看次數衝破580萬次。

2小時前

1房被當2戶課稅！獨立車位竟要繳「房屋稅」　新北200戶傻眼

房屋稅2.0開徵，要於規定期限內辦理戶籍登記，才能適用自用住宅稅率，相關問題衍伸再一樁。新北市議員戴瑋姍於議會質詢揭露，表示接獲板橋某大樓住戶陳情，全棟200多戶的獨立權狀停車位遭新北市府認定為非自用住宅，明明只持有一間房子及一個停車位，卻以兩戶住宅來計算課稅，非常不合理，她要求新北市財政局應全市普查並盡速解決。

3小時前

4億豪宅「台北之星」2年銷況揭曉　開箱影片曝光

北市大安區豪宅「台北之星Diamond Towers」潛銷至今2年多，至今實價登錄僅2筆共3戶，日前國產署公開標售18戶也全數流標。近期該案找來網紅Joeman（本名翁雋明）開箱，屋主Ryan遭起底為該案建商龍聯機構創辦人葉松年的兒子、龍聯副董葉誠勳，透過影片順道出售地主戶，不禁令人聯想「鑽石塔」是否乏人問津？

3小時前

川普關稅砍到越南房市！關注FDI動向　專家曝「3大警訊」

美國總統川普宣布暫緩對越南實施最高可達46%的「對等關稅」不過關稅風險仍未解除，這項舉措預計將對越南整體經濟造成廣泛衝擊，特別是工業與住宅房地產市場，可能面臨投資減緩與需求萎縮的雙重打擊。

3小時前

想在夏天睡陽台「看浪漫夜景入睡」　過來人點頭：不怕2事就可以

不少人夢想可以住在高樓層，打開窗就是綠地、水景，晚上還有夜景可以看，一名網友表示，買了一間頂樓外景相當漂亮的房子，夢想著夏天能在陽台一邊看美景、一邊睡覺，「這樣很瘋狂嗎？」對此，網友表示，夏天戶外有很多蚊子，而且氣溫很高，勸原PO在室內好好睡覺。

3小時前

「買1200萬預售屋」明年交屋！年薪百萬男列開銷嚇壞：壓力很大

網友在Dcard發文提到，目前26歲的他，年收差不多100萬元，眼看預售屋將於明年交屋，他便簡單算了一下未來的基本開銷，這才發現手頭會超緊。

4小時前

1分地行情1950萬！同事爽接祖產「想賣掉躺平」　他傻了：暈倒

有些人繼承祖產後，會選擇留著傳承，但有網友表示，公司曾來一個高雄的8年級生，好命繼承了一筆農地，土地價格驚人，約一分地可賣到1950萬元，前方還有15米道路。他透露對似乎打算直接賣掉這塊地，選擇「躺平人生」，讓他當場差點昏倒。一番話也掀起網友熱烈討論，不少人力挺「不傳承，自己先爽」。

4小時前

買預售屋「要繳暫收款100萬」合理嗎？網曝經驗：請他們開出來

如果買預售屋，將會陸續支付頭期款、工程款、暫收款等。近日有網友發文表示，她前幾年買了預售屋，結果近期建商要求繳暫收款100萬元，但身邊的同事得知後，都覺得這個數字太高，因此她就想知道，建商收100萬元是正常的嗎？對此，信義房屋專家認為，主要還是看合約怎麼定，也可以要求看明細表，確認收了哪些費用。

6小時前

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

關稅漲！百台「太空艙」外銷訂單..

1分地行情1950萬！同事接祖..

老屋如大齡剩女「別碰」　帥過頭..

花蓮建商捲款落跑　吉安「綠野仙..

26坪新屋「裝潢預算50萬」　..

「買1200萬預售屋」明年交屋..

假醫療真吸金！　詐團成員名下透..

社子島土地交易上千筆　在地土開..

走過禁建50年　社子島人駁貪婪..

「這樣的浴廁」被讚　內行認證：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

住宅區「底價20.4萬」！　彰..

租屋遇到二房東！台中女要求返還..

女買房6個月　小客人驚喜現身

獨立車位也要房屋稅？新北200..

4億豪宅「台北之星」2年銷況揭..

川普關稅砍到越南房市！關注FD..

夏天睡陽台「看夜景入睡」　過來..

「買1200萬預售屋」明年交屋..

1分地行情1950萬！同事接祖..

預售屋要繳暫收款100萬合理嗎..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366