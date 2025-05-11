4億豪宅「台北之星」2年銷況揭曉　開箱影片曝光

▲網紅Joeman日前開箱豪宅「台北之星」屋主Ryan家的內部裝潢，被網友起底是該案整合建商龍聯機構創辦人葉松年的兒子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市大安區豪宅「台北之星Diamond Towers」潛銷至今2年多，至今實價登錄僅2筆共3戶，日前國產署公開標售18戶也全數流標。近期該案找來網紅Joeman（本名翁雋明）開箱，屋主Ryan遭起底為該案建商龍聯機構創辦人葉松年的兒子、龍聯副董葉誠勳，透過影片順道出售地主戶，不禁令人聯想「鑽石塔」是否乏人問津？

「台北之星」位於台北市東區忠孝東路三段精華地段，就在捷運忠孝復興站旁，基地面積1,525坪，規劃地上30、31層A、B、C共3棟建築，低樓層由新光三越百貨進駐。A、B棟6樓以上豪宅規劃150坪、300坪，主要由三圓建設及龍麟建設分回持有；C棟部分住宅由原住戶分回，6~12樓屬私地主、13~29樓為國產署產權，多為一層一戶，每戶約160多坪，另起案名「台北星鑽」。

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A、B棟豪宅三圓建設請到海悅代銷，2023年11月公開銷售時，主打東區最閃耀鑽石地標，150坪每戶總價約4億元，吸引富豪客層置產。當時海悅國際總經理王俊傑向媒體透露，「建案潛銷期間藝人、企業家、科技業主都有來看屋，每周平均看屋人數約7組，相當順利。」

▲「台北之星」由龍麟整合，後來讓三圓入股，龍麟再以地主身分與三圓合建。圖為2020年舉行上樑典禮，時任三圓董事長王光祥（左三）、龍麟董事長葉松年（右四）、三圓總經理王雅麟（右一）與貴賓合影。

不過，「台北之星」潛銷至今逾2年，因都更權變釐正流程等行政程序繁瑣，導致後續產權總登記和送件實價登錄都跟著延宕，直至今年2月初，內政部實價登錄才首度揭露2筆交易，共賣出3戶。第一筆為前年11月8樓成交150.1坪，總價約3.08億元，單價204.9萬元，購入買方為緊固件（如螺栓、 螺絲等）貿易商順承企業；另一筆則是去年11月，買方為都更實施建商龍麟建設，等於是自家人交易，一次買下23樓同層2戶，共391.17坪，總價約7.53億元、單價240萬元。

依過去海悅對外說法，A、B棟豪宅可售戶共98戶、總銷400億元，但實際上，除了海悅銷售外，還有地主自行委外的公司同步銷售中。像是這次的開箱影片下方留言就暗藏玄機，「感謝喬尼置業協助拍攝，大家有興趣看房的話歡迎聯繫…Diamond Towers兩戶地主戶限定釋出…」。

▲「台北之星」低樓層由新光三越進駐，海悅表示，有些客戶認為就像便利商店一樣的方便。

這次「台北之星」首度有影片曝光，海悅方否認有請網紅開箱，三圓建設董事長王雅麟也回應，「那個開箱不是我們做的，是實施者龍麟建設那邊做的。」「(交易)還在過戶中，4月陸續會出來。」

王雅麟去年底法說會就曾表示，「台北之星」三圓手中的可售戶有34戶，已售4戶，每坪售價約220~300萬之間，總銷126億元，目標在2028年完銷。攤開三圓近年營收，僅去年12月有破億金額入帳，當月營收3.09億元。

「台北之星」海悅銷售專案則告訴CTWANT記者，海悅銷售戶以三圓建設分回戶為主，A、B棟豪宅可售戶加總共98戶，其中包含業者保留和地主分回戶，有些戶別目前還不想賣，有些戶地主透過別人賣，「98戶目前已售2成多，會陸續實價登錄。」而這2成多是否含地主間買賣，他則不予回應。

不只海悅和地主私人委託公司同步銷售中，搶生意的還有國產署，上月也急著將分回的C棟「台北星鑽」18戶拿出來標售，樓層位於12~29樓，底價約3~4.7億元不等，每坪約203~228萬元，相較「台北之星」價格更具吸引力，但仍全數流標，國產署也不氣餒，預計4月8日釋出同批物件再戰市場。

▲位於16樓的實品屋，為負責代銷的海悅董事長黃希文親自操刀設計，裝潢投入金額超過5000萬元。

「台北之星」潛銷、公開迄今2年，多方管道銷售中，卻是雷聲大雨點小。一名北市建商分析，現在百坪以上大坪數豪宅非豪宅市場主流，又有高價住宅貸款限制，「台北之星」總戶數多，對豪宅客而言，缺少「物以稀為貴」的價值感；百貨公司在樓下，年輕人可能認為很方便，老一輩的高端客就不大喜歡，「以建設公司角度，不管規劃豪宅還是一般住宅，蓋房就是要拿來賣，蓋一個房子只賣2成，的確比較令人擔憂一點。」

住展雜誌企研室總監陳炳辰認為，金字塔頂端客源少，「台北之星」價格高，如今持有與交易豪宅成本高，加上政經情勢不算穩定，都干擾有錢人出手考量，台北高價豪宅不少，競品多，若有銷售效率較慢也不意外。

另據知情人士還透露，「台北之星」有意在28樓以上的高樓層，挑戰每坪300萬元台灣豪宅天花板價格。對此，陳炳辰表示，此次龍麟交易定錨在240萬元實已不便宜，若非像「陶朱隱園」有高度堅持，或有停機坪等頂級配備話題，彰顯物稀為貴，以目前市況來看，想賣出首創天價並不容易。

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