月薪3萬想買預售屋　貸款40年「月繳2萬5」！網愣：把銀行當塑膠？

▲原PO想貸款40年買房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人的夢想是擁有一間屬於自己的房子，但房價越來越貴，下手前應該考量到自身能力，一名網友透露，月薪只有3.2萬元，最近看到一間喜歡的預售屋，預計兩年後交屋，價格895萬元，打算貸款40年，每月繳2.5萬元。對此，網友勸她別衝動，「初始裝潢還要再抓100萬喔」。

有網友在Dcard發文，月薪約3.2萬元，對一間即將在2年半後交屋的預售屋感興趣，售價約895萬元，訂金10萬，確定之後要再繳80萬。儘管父母願意借80萬元，但他對未來的貸款壓力感到猶豫不決，「如果貸40年，每個月要繳2.5萬，很有壓力但又覺得很想買，最近想說下班找兼職，有沒有推薦的」。

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對此，網友紛紛勸退，「薪水32000元想負擔25000房貸？你把銀行當塑膠嗎？」「還有一堆費用沒算進去，裝潢費、代書費、開辦費等等的，還有新房的管理費也不低，真的不要勉強自己」、「我們夫妻收入沒特高，一個月10萬左右買700多萬的都覺得有點硬了」、「你的月薪大概300～400萬的房子」、「除非家裡有支援，不然不建議」。

還有過來人分享經驗，「我年薪80萬，光是買685萬的預售就覺得很吃力了，我貸85成、40年，一個月房貸18000，但水電費、網路費、管理費加上去先加5000，一個月至少要負擔23000，當初買房，我手頭有150萬，因為預算不足無法裝潢，所以就是看軟裝家具及家電。你手頭現金不夠，到時候貸不到成數也很可怕。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，把收入分成3等分，生活開銷、房貸、儲蓄，其中任何一項超過了1/3的比例，就會排擠到另外2項，例如若房貸佔收入的一半，就會造成生活品質受到影響、存不了錢等狀況，因此才會建議將房貸控制在薪資的1/3。