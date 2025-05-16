新豐新庄子搶攻最後3字頭！「碩禾豐格」5分鐘行政文教特區＋校園首排吸家庭客

▲「碩禾豐格」坐落新豐行政文教核心，學區首排稀有席次，盡享完整生活圈便利性。（圖／碩禾豐格提供，下同）

房產中心／綜合報導

新竹房市因竹科帶動，熱度跟房價一直居高不下，在竹北高鐵特區站上8字頭後，承接外溢效應的如明新重劃區等也飆破4字頭，新竹人該怎麼選出下一處優質的宜居地？由政府公辦的新豐新庄子都更重劃區，目前房價仍位居3字頭，正悄悄成為購屋客新寵；近期由新興建設品牌「碩禾築創」推出的指標案「碩禾豐格」，以2房、2+1房主力產品切入市場，結合校園首排、綠意中庭與優質建材，打造適合首購與小家庭入主的理想住宅。

以「共同建立更美好的城市，為下一代打造宜居環境」為己任的碩禾築創，特別選址新豐行政文教特區「新庄子」，新庄子作為新豐全鄉行政中心所在地，消防局、警察局、市場、圖書館一應俱全，是新竹少數能實現「自給自足」的完整生活圈。而自「碩禾豐格」出發約5分鐘皆可抵達，地處行政文教特區黃金地段，食衣住行資源十分完整；其中最大亮點是，「碩禾豐格」就位於新豐國中正對面，享有絕佳的「學校第一排」稀有席次，從家門走出即是8783坪校園綠地，不僅擁有開闊視野與優質生活氛圍，更享交通安全、就學便利、孩子放學即可直返家門，減少通勤與接送負擔，堪稱為家有學齡兒童者的首選。

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▲新庄子坐擁新豐行政及教育資源，又有公園綠地，相當適合居住。自「碩禾豐格」出發約5分鐘可達市場、圖書館、警局、消防局，生活機能一次到位。

▲「碩禾豐格」位置就在新豐國中對面，過個馬路即抵。

而且基地正對新豐國中校園，等同多了一座免費大公園，籃球場、排球場、室內活動中心與跑道，皆成為住戶日常可享的開放空間。加上鄰近的新豐國小與非營利幼兒園（第二所現正建設中），也為重視下一代教養的家長提供自幼兒起完整的12年教育資源，預計125年將再新設圖書館，在教育資源日漸緊張、明星學區管制日趨嚴格的趨勢下，擁有完整、穩定又具生活便利性的學校首排，是購屋時相當具保值與增值潛力的黃金條件。

基地面積超過900坪的「碩禾豐格」，不僅是碩禾築創品牌的首棟大樓作品，更是總經理李柏蒼親自操刀、傾注心血打造的代表之作。建築師出身的李柏蒼擁有賓州大學工程建築管理碩士學歷，長期深耕都更與危老重建領域，過去曾任職大隱建築，協助建商進行規劃設計，這次他決定以自創品牌、親自設計的方式，實現自己對「理想住宅」的所有想像，為此，李柏蒼集結五大專業團隊，陣容實力十分堅強。

▲「碩禾豐格」為碩禾築創品牌首棟大樓社區作品，用心雕琢、細節盡善盡美。

負責「碩禾豐格」主體施工的榮金營造，具備甲級營造資格，過去專攻橋樑、軌道等大型國家級工程，例如跨大漢溪橋與花蓮火車站，是極少跨足住宅市場的堅實營造隊伍，以穩健工法聞名。建築外觀由擅長立面設計的新竹在地建築名家「創柞建築」操刀，曾打造大硯建築與鴻柏等知名案場，風格大器又具細膩工藝感。景觀設計邀請以文化融合自然見長的「都市里人TUC」規劃，團隊擁有台南河樂廣場、故宮北部院區藝文中心、桃園航空城公園等重要作品經歷，擅長運用開放式綠意，讓住居環境回歸人本與自然。結構則由台中七期豪宅御用的「聯宇結構工程」擔綱，強化整體安全與耐震標準。而整體統籌與建築設計則由碩禾築創操刀，將李柏蒼建築師的建築理念從紙上落實到實景，處處可見其對細節講究與美感的堅持。

「碩禾豐格」規劃兩棟建物，樓高10層、地下2層，一層5戶配置2部電梯，提供22至33坪產品，包含主力22～28坪兩房與32～33坪2+1房。其中2房皆設計雙面採光、雙衛浴且全開窗，空間可容納雙人床，兼顧舒適與實用；最大坪數為33.49坪標準三房，滿足成長型家庭需求。建材配備上，採用EMS智慧系統整合電車充電，搭配TOTO衛浴、櫻花廚具、日本三協氣密窗、5+5膠合強化玻璃與長庚活水系統等，從生活機能到居住舒適度全面升級，符合現代人對健康與科技生活的高度要求。

建築師李柏蒼希望透過建築與地景共融的設計，讓社區與在地歷史對話，創造具文化深度的生活環境，因此「碩禾豐格」建置廣達395坪的中庭，其中為避免傳統磁磚鋪地的冰冷感，轉而以人文、藝術視角打造綠意空間，採難度較高的降板、排水設計，規劃出150坪草地，讓社區有如一座得以享受寬闊自然綠地的美術館。設計巧思還包含開放式矮灌木視野，讓居民在中庭即能遠望對面曾作為影視作品《庭院深深》取景地、日治時期老宅「萃豐莊」的典雅身影。

▲「碩禾豐格」規劃兒童遊戲區與百坪草地，住家即是親子公園。

隨著明新重劃區土地已滿、王爺壟房價高漲，新庄子成為下一波開發熱點，未來「碩禾豐格」周邊將有8公頃農地預計變更為住宅用地，生活機能再升級；亦有建設公司將再推案，區域發展潛力不言可喻。交通方面，「碩禾豐格」所在區域由台61線、台15線與台一線及新豐車站構成3縱1鐵1高路網，南北往返便捷；未來更有台一線替代道路，從基地經明新科大銜接主幹道，車行可更快連通新竹市與竹北地區，進一步拉近生活半徑。

▲▼「碩禾豐格」周邊尚有開發案，加上坐擁3縱1鐵1高交通優勢，未來道路拓寬利多加持，區域發展潛力強勁。

除了交通與開發利多，新豐擁有北台灣罕見的濕地與綠帶，如紅毛港濕地、鳳坑沙灣、新豐紅樹林等自然景觀資源，政府也規劃發展濱海遊憩區，其中知名的「龍貓隧道」水筆仔生態步道是觀光亮點。而「碩禾豐格」所在區域鄰近野戰公園，擁有新豐最高綠覆率，不僅自然資源豐沛，更是小朋友放風、居民慢活的理想場域。

▲龍貓隧道風光美麗。

在對照周邊區域房價節節高漲的此時，「碩禾豐格」以總價約1千萬出頭（含車位），提供首購族與小家庭一個合理預算內、品質不打折的選項，並兼具地段、建材與人文設計，加上智慧系統與完整機能，吸引一波又一波有眼光的購屋族進場。