ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新豐新庄子搶攻最後3字頭！「碩禾豐格」5分鐘行政文教特區＋校園首排吸家庭客

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

▲「碩禾豐格」坐落新豐行政文教核心，學區首排稀有席次，盡享完整生活圈便利性。（圖／碩禾豐格提供，下同）

房產中心／綜合報導

新竹房市因竹科帶動，熱度跟房價一直居高不下，在竹北高鐵特區站上8字頭後，承接外溢效應的如明新重劃區等也飆破4字頭，新竹人該怎麼選出下一處優質的宜居地？由政府公辦的新豐新庄子都更重劃區，目前房價仍位居3字頭，正悄悄成為購屋客新寵；近期由新興建設品牌「碩禾築創」推出的指標案「碩禾豐格」，以2房、2+1房主力產品切入市場，結合校園首排、綠意中庭與優質建材，打造適合首購與小家庭入主的理想住宅。

以「共同建立更美好的城市，為下一代打造宜居環境」為己任的碩禾築創，特別選址新豐行政文教特區「新庄子」，新庄子作為新豐全鄉行政中心所在地，消防局、警察局、市場、圖書館一應俱全，是新竹少數能實現「自給自足」的完整生活圈。而自「碩禾豐格」出發約5分鐘皆可抵達，地處行政文教特區黃金地段，食衣住行資源十分完整；其中最大亮點是，「碩禾豐格」就位於新豐國中正對面，享有絕佳的「學校第一排」稀有席次，從家門走出即是8783坪校園綠地，不僅擁有開闊視野與優質生活氛圍，更享交通安全、就學便利、孩子放學即可直返家門，減少通勤與接送負擔，堪稱為家有學齡兒童者的首選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

▲新庄子坐擁新豐行政及教育資源，又有公園綠地，相當適合居住。自「碩禾豐格」出發約5分鐘可達市場、圖書館、警局、消防局，生活機能一次到位。

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

▲「碩禾豐格」位置就在新豐國中對面，過個馬路即抵。

而且基地正對新豐國中校園，等同多了一座免費大公園，籃球場、排球場、室內活動中心與跑道，皆成為住戶日常可享的開放空間。加上鄰近的新豐國小與非營利幼兒園（第二所現正建設中），也為重視下一代教養的家長提供自幼兒起完整的12年教育資源，預計125年將再新設圖書館，在教育資源日漸緊張、明星學區管制日趨嚴格的趨勢下，擁有完整、穩定又具生活便利性的學校首排，是購屋時相當具保值與增值潛力的黃金條件。

基地面積超過900坪的「碩禾豐格」，不僅是碩禾築創品牌的首棟大樓作品，更是總經理李柏蒼親自操刀、傾注心血打造的代表之作。建築師出身的李柏蒼擁有賓州大學工程建築管理碩士學歷，長期深耕都更與危老重建領域，過去曾任職大隱建築，協助建商進行規劃設計，這次他決定以自創品牌、親自設計的方式，實現自己對「理想住宅」的所有想像，為此，李柏蒼集結五大專業團隊，陣容實力十分堅強。

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

▲「碩禾豐格」為碩禾築創品牌首棟大樓社區作品，用心雕琢、細節盡善盡美。

負責「碩禾豐格」主體施工的榮金營造，具備甲級營造資格，過去專攻橋樑、軌道等大型國家級工程，例如跨大漢溪橋與花蓮火車站，是極少跨足住宅市場的堅實營造隊伍，以穩健工法聞名。建築外觀由擅長立面設計的新竹在地建築名家「創柞建築」操刀，曾打造大硯建築與鴻柏等知名案場，風格大器又具細膩工藝感。景觀設計邀請以文化融合自然見長的「都市里人TUC」規劃，團隊擁有台南河樂廣場、故宮北部院區藝文中心、桃園航空城公園等重要作品經歷，擅長運用開放式綠意，讓住居環境回歸人本與自然。結構則由台中七期豪宅御用的「聯宇結構工程」擔綱，強化整體安全與耐震標準。而整體統籌與建築設計則由碩禾築創操刀，將李柏蒼建築師的建築理念從紙上落實到實景，處處可見其對細節講究與美感的堅持。

「碩禾豐格」規劃兩棟建物，樓高10層、地下2層，一層5戶配置2部電梯，提供22至33坪產品，包含主力22～28坪兩房與32～33坪2+1房。其中2房皆設計雙面採光、雙衛浴且全開窗，空間可容納雙人床，兼顧舒適與實用；最大坪數為33.49坪標準三房，滿足成長型家庭需求。建材配備上，採用EMS智慧系統整合電車充電，搭配TOTO衛浴、櫻花廚具、日本三協氣密窗、5+5膠合強化玻璃與長庚活水系統等，從生活機能到居住舒適度全面升級，符合現代人對健康與科技生活的高度要求。

建築師李柏蒼希望透過建築與地景共融的設計，讓社區與在地歷史對話，創造具文化深度的生活環境，因此「碩禾豐格」建置廣達395坪的中庭，其中為避免傳統磁磚鋪地的冰冷感，轉而以人文、藝術視角打造綠意空間，採難度較高的降板、排水設計，規劃出150坪草地，讓社區有如一座得以享受寬闊自然綠地的美術館。設計巧思還包含開放式矮灌木視野，讓居民在中庭即能遠望對面曾作為影視作品《庭院深深》取景地、日治時期老宅「萃豐莊」的典雅身影。

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

▲「碩禾豐格」規劃兒童遊戲區與百坪草地，住家即是親子公園。

隨著明新重劃區土地已滿、王爺壟房價高漲，新庄子成為下一波開發熱點，未來「碩禾豐格」周邊將有8公頃農地預計變更為住宅用地，生活機能再升級；亦有建設公司將再推案，區域發展潛力不言可喻。交通方面，「碩禾豐格」所在區域由台61線、台15線與台一線及新豐車站構成3縱1鐵1高路網，南北往返便捷；未來更有台一線替代道路，從基地經明新科大銜接主幹道，車行可更快連通新竹市與竹北地區，進一步拉近生活半徑。

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

▲▼「碩禾豐格」周邊尚有開發案，加上坐擁3縱1鐵1高交通優勢，未來道路拓寬利多加持，區域發展潛力強勁。

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

除了交通與開發利多，新豐擁有北台灣罕見的濕地與綠帶，如紅毛港濕地、鳳坑沙灣、新豐紅樹林等自然景觀資源，政府也規劃發展濱海遊憩區，其中知名的「龍貓隧道」水筆仔生態步道是觀光亮點。而「碩禾豐格」所在區域鄰近野戰公園，擁有新豐最高綠覆率，不僅自然資源豐沛，更是小朋友放風、居民慢活的理想場域。

▲▼新竹,新豐,新庄子,碩禾築創,碩禾豐格,校園,行政,文教,公園。（圖／業者提供）

▲龍貓隧道風光美麗。

在對照周邊區域房價節節高漲的此時，「碩禾豐格」以總價約1千萬出頭（含車位），提供首購族與小家庭一個合理預算內、品質不打折的選項，並兼具地段、建材與人文設計，加上智慧系統與完整機能，吸引一波又一波有眼光的購屋族進場。

關鍵字：新竹新豐新庄子碩禾築創碩禾豐格校園行政文教公園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南第一火化場改建進度曝！預計6月完工

因應人口老化帶來的殯葬需求，台南市政府先前推動「南區第一火化場改建工程」，據了解工程預計在今年6月全面完工啟用，紓解現有殯葬設施的使用壓力。

20分鐘前

預售屋交易連3月跌破5千件　雙北以外年減幅逾6成

實登顯示，預售市場3月表現低迷，全國預售揭露量3月仍跌破單月5千件，較去年同期減少約69%，出現近4年來首見連續3個月預售單月揭露不到5千件的市況。信義房屋表示，足見農曆年後預售市場也沒見到人氣回籠。

57分鐘前

彈性付款方案再起！　專家：除月還款還有3成本要算

在高利率與貸款條件持續收緊的市場氛圍下，近期台灣房市掀起一波「付款條件操作潮」。為搶攻自住與置產族群，不少建商紛紛調整銷售策略，以低自備、長期分期等彈性機制，爭取市場出手意願。尤其在總價可控的中小坪數產品中，付款設計已成為決勝關鍵之一。

1小時前

卡關頭款「離交屋剩1年」要拚？專家秒提醒1事：還有一連串

都存錢準備買房了，卻沒想到價格遠超預算！有網友表示，和伴侶看中一間預售屋，格局與建材都是雙方喜歡的，不過售價卻遠遠超出預算，總價約1500萬元，目前只存到一半頭期款，距離明年底交屋僅剩一年，讓他苦惱到底該拚還是該放棄。對此，信義房屋專家只提醒，除了頭期款之外，還有一連串支出，若硬撐著買，壓力反而更大。

1小時前

有閒置資金「買200萬車位還投資」？大票一算勸退：存股好了啦

如果買房時沒有買車位，之後有機會到底要不要砸錢呢？近日，一位居住在台北文山區萬芳醫院附近的住戶求助，目前住在一個住宅區，要走一段路才能到大馬路，最近有一筆閒置資金，原本打算投資，但無意間發現，距離家步行五分鐘的社區，有一個坡道平面車位在出售，價格為200萬，不知道該不該買。

2小時前

高雄買房「寬限期後月繳3萬」　他年收沒破百被勸退！結局神轉

高雄一名網友先前在蛋白區買了間總價900萬的房子，並用新青安貸款8成、寬限期3年，而年收未破百的他，讓不少人擔憂，未來會繳不出房貸，沒想到結局神轉，就有人忍不住直呼，「有老爸靠幹嘛不直接買蛋黃區？」

2小時前

NOVA重返高雄成商圈焦點　在地傳對面MOTEL加速改建

文山特區是高雄最知名商圈，甚至部分熱門路段一店難求，NOVA資訊廣場時隔多年，重返高雄就選在文山特區，對面的麗馨汽車旅館2023年由鼎宇建設以12億元入手，近期在地傳出即將改建，對此，建商親曝尚無規劃，租約到2029年。

3小時前

興富發集團重壓五期　泰霖砸近6億拿下黃昏市場　

由興富發高層私人投資的泰霖事業（8080）發布重訊公告，以約5.98億元入手南屯區指標土地「文心第一黃昏市場」一半土地與建物，換算每坪成交價達164.3萬元，據了解，市場另一半土地與建物同樣已經交易給集團相關自然人，等於已經完整取得728.12坪土地。

6小時前

台北人狂讚12期像台中曼哈頓　更像台北信義安和

台中西屯四大天王包含七期新市政中心、水湳經貿園區、中科特區以及逢甲大學城，四區預售屋房價最低都已突破7字頭大關，且因地段精華，最高的七期已出現143.8萬元超車新北市，就有台北人直指：「被四大天王包圍的台中12期重劃區，地理位置與交通全勝，是不是最被低估的重劃區？」

6小時前

買房難！　南部熱門總價帶轉攻500萬公寓、華廈

房價漲薪水不漲，民眾購屋壓力倍增！房仲根據實價登錄資料統計，第1季高雄、台南中古屋熱門成交總價帶，已從去年同期的500~1000萬元區間，雙雙下修至500萬元以下，成交物件以健身公寓4、5樓以及30年起跳的華廈為主流。

7小時前

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房仲保證「能貸8成」　女匯19..

桃捷長庚線「龜山⬌林口」可行性..

興富發集團重壓五期　泰霖砸近6..

比丘尼遭詐騙！誤信靈骨塔投資　..

從921等到現在！　信義區千坪..

淡海美麗新廣場全數解約！影城也..

老公寓租屋奇景！北市20坪無窗..

千坪基地睽違10年再現！　台中..

輝達「台灣總部」候選地盤點　北..

都更突廢巷恐改門牌！北市住戶超..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南第一火化場改建進度曝！預計..

預售屋交易連3月跌破5千件　雙..

彈性付款方案再起！　專家：除月..

卡關頭款「離交屋剩1年」要拚？..

有閒置資金「買200萬車位還投..

高雄買房「寬限期後月繳3萬」被..

NOVA重返高雄成商圈焦點　在..

興富發集團重壓五期　泰霖砸近6..

台北人狂讚12期像台中曼哈頓　..

買房難！　南部熱門總價帶轉攻5..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366