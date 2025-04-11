開箱14期最貴豪宅社區　內行驚呼：垂直價差逼近30萬

▲台中北屯區14期重劃區開發時程短短的5年，但其實區內目前僅3座完工社區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區14期重劃區開發時程短短的5年，但其實區內目前僅3座完工社區，分別為「亞昕一緒」、「陸府織森」、「國泰MOST+」，其中單總、價最高的為陸府建設美和段「陸府織森」，最高總價6603萬元，堪稱14期成屋中最貴。

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「陸府織森」為14期區域內第3個推出、第2個完工的個案，過去率先推案的為國泰建設「國泰MOST+」當時頂樓戶突破3千萬元的銷售價格，替14期定錨4字頭，隨後推出的則是「亞昕一緒」，該案以27~34坪小宅規格搶市，在14期推案初期房市相當熱門時，兩案都快速完銷。

當時先開工的「陸府織森」則是第三案推出，預售時期最低5字頭單價，堪稱市場最貴，不過跟著搭上14期推熱潮，最高已來到8字頭，近1年平均單價也拉至7字頭。垂直價差達28.36萬元，也讓它成為14期首座、總價突破4000萬元豪宅線的成屋社區。

▲台中北屯區14期重劃區第2個完工的個案「陸府織森」，主軸以「弱建築、強景觀」生機建築理念打造。（圖／記者陳筱惠攝）

實際開箱這棟「綠抽屜」，主軸以「弱建築、強景觀」，從戶外人行步道，走進大廳看到陸府特色的劈石牆、穿過公設長廊、再來到下沉式庭院，就像住戶的秘密後花園，更狂的是戶外還有果嶺、蕨類遊樂園、帳篷區等，處處都是綠。

陸府建設行銷總監蔣海芃說：「不只接待大廳到綠意庭院，只要有窗的地方皆有景，其實我們注意到社會結構轉變『孤單經濟』的盛行，個人化、沈浸式體驗蔚為風潮，在公設部分，也有健身房、瑜珈室、視聽室以及練團室，在大廳部分更採取美術館的概念，陳列不同領域專家的藝術品。」

▲陸府表示社會結構轉變「孤單經濟」的盛行，此次新案加入不少個人化、沈浸式體驗。（圖／記者陳筱惠攝）

縱橫不動產業界30年的老鳥，在參訪完「陸府織森」後給出「比3D圖還美」的評價，他說：「綠植、宜居是這幾年台中市政府的政策，也因此綠化成為每個新社區都追求的一件事，但綠化最難的是養護，過去也傳出不少初期綠意盎然的社區交屋1~2年後，生態池變綠藻、本來的花園變成雜草灌木林。」

▲▼在公設部分室內擁有健身房、瑜珈室、視聽室以及練團室，戶外更是有高球果嶺。（圖／記者陳筱惠攝）

但陸府建設自組由樹藝師、園藝師及花藝師組成的綠海團隊，週期性巡檢修剪社區公設與家家戶戶的綠意，因而成為台中知名「最綠」建商。另，大三房的實品屋也首次曝光，廚具、烤箱、配件皆為標配，大三房規劃在14期目前市況多為2房的情況下，成為相對稀少的產品，走進停車空間，地磚車道、跳島天井，每戶都已配置好一個充電樁。

▲台中14期重劃區成屋一覽表。

目前14期重劃區、仍在銷售中的建案超過40個，第一季推案總銷達280億元，包括坤悅、寶輝、磐興、新業、豐穀、熊圖等建商都將進場，陸府建設也預告今年第三季也將於水湳經貿園區、中央公園第一排推出新案。

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