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板橋水岸首排稀有小宅！祭出低總價、輕鬆付吸購屋族

▲板橋水岸首排「濱河帝景」讓利釋出，主打小坪數、低總價，讓購屋客買得起也住得好。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

電價上調、水費擬漲，民生物價節節上揚，預估會推升通膨力道，資產如何配置成為民眾討論議題。相較於股市的波動性，不動產長期的走勢相對穩健，尤其擁有便利地段、景觀條件與超值價格的標的，具備可觀的發展潛力，自然受到市場關注，其中水岸景觀宅更被視為保值力最強的產品類型之一。

▲▼板橋江翠水岸,蝴蝶公園地景花海。（圖／記者姜國輝攝）

▲水岸景觀宅被視為保值力最強的產品類型之一。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

以「買得起的好房子」為理念，甲山林集團在雙北陸續推出水景系列住宅，2025年以「濱河帝景」為首發案，主打小坪數產品，引爆市場熱烈討論。

▲▼甲山林集團,濱河帝景公開記者會,甲山林集團董事長祝文宇,達欣工程董事長王人正。（圖／記者姜國輝攝）

▲甲山林集團「濱河帝景」公開記者會。

▲▼甲山林集團,濱河帝景公開記者會,甲山林集團董事長祝文宇,達欣工程董事長王人正。（圖／記者姜國輝攝）

▲甲山林集團董事長祝文宇。

「我看過全世界，好的城市、高級住宅，都在水岸旁邊。站在『濱河帝景』，又可以看到台北市最好的景觀。」甲山林集團董事長祝文宇透露，他希望市場主流的中小坪數客戶能負擔得起「好地點」，加上土地較早以前購入，才有條件推出讓利價。

▲▼愛山林濱河帝景。（圖／業者提供）

▲板橋水岸首排「濱河帝景」坐擁廣闊棟距，盡享北市天際線景觀。(圖／愛山林提供)

「濱河帝景」位於板橋水岸第一排，緊鄰河堤綠帶與環河道路，坐擁廣闊棟距，盡享北市天際線景觀。有別於過往雙北水岸宅多為大坪數產品，特別規劃15~34坪，平均單價落在7字頭，對比新板特區新案均價站上120萬/坪更為親民。

▲▼新板特區,新北市政府。（圖／記者姜國輝攝）

▲「濱河帝景」距離新板特區車程約5分鐘。

甲山林集團區經理簡才富進一步指出，「濱河帝景」車行一橋進台北市，距離新板特區車程約5分鐘。建築樓高24層，頂樓還設有空中游泳池，四面皆可欣賞台北市或新板特區夜景。周邊生活機能完善，捷運站、全聯福利中心、音樂公園以及文聖國小、光復國小等都在附近。

▲▼甲山林集團,濱河帝景公開記者會,甲山林集團董事長祝文宇,達欣工程董事長王人正。（圖／記者姜國輝攝）

▲「濱河帝景」總價1288萬起，讓自住客買得起也住得好。

在通膨壓力與房市盤整的交界點，具備景觀、機能與價格優勢的個案，正是購屋族目光所在。板橋水岸首排「濱河帝景」總價1288萬起，讓自住客買得起也住得好，以甜蜜價格輕鬆晉升水景宅。

官網連結：https://lihi.cc/ExhYB

關鍵字：板橋水岸濱河帝景景觀宅甲山林集團房地產不動產小坪數低總價讓利

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