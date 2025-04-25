板橋水岸首排稀有小宅！祭出低總價、輕鬆付吸購屋族

▲板橋水岸首排「濱河帝景」讓利釋出，主打小坪數、低總價，讓購屋客買得起也住得好。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

電價上調、水費擬漲，民生物價節節上揚，預估會推升通膨力道，資產如何配置成為民眾討論議題。相較於股市的波動性，不動產長期的走勢相對穩健，尤其擁有便利地段、景觀條件與超值價格的標的，具備可觀的發展潛力，自然受到市場關注，其中水岸景觀宅更被視為保值力最強的產品類型之一。

▲水岸景觀宅被視為保值力最強的產品類型之一。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

以「買得起的好房子」為理念，甲山林集團在雙北陸續推出水景系列住宅，2025年以「濱河帝景」為首發案，主打小坪數產品，引爆市場熱烈討論。

▲甲山林集團「濱河帝景」公開記者會。

▲甲山林集團董事長祝文宇。

「我看過全世界，好的城市、高級住宅，都在水岸旁邊。站在『濱河帝景』，又可以看到台北市最好的景觀。」甲山林集團董事長祝文宇透露，他希望市場主流的中小坪數客戶能負擔得起「好地點」，加上土地較早以前購入，才有條件推出讓利價。

▲板橋水岸首排「濱河帝景」坐擁廣闊棟距，盡享北市天際線景觀。(圖／愛山林提供)

「濱河帝景」位於板橋水岸第一排，緊鄰河堤綠帶與環河道路，坐擁廣闊棟距，盡享北市天際線景觀。有別於過往雙北水岸宅多為大坪數產品，特別規劃15~34坪，平均單價落在7字頭，對比新板特區新案均價站上120萬/坪更為親民。

▲「濱河帝景」距離新板特區車程約5分鐘。

甲山林集團區經理簡才富進一步指出，「濱河帝景」車行一橋進台北市，距離新板特區車程約5分鐘。建築樓高24層，頂樓還設有空中游泳池，四面皆可欣賞台北市或新板特區夜景。周邊生活機能完善，捷運站、全聯福利中心、音樂公園以及文聖國小、光復國小等都在附近。

▲「濱河帝景」總價1288萬起，讓自住客買得起也住得好。

在通膨壓力與房市盤整的交界點，具備景觀、機能與價格優勢的個案，正是購屋族目光所在。板橋水岸首排「濱河帝景」總價1288萬起，讓自住客買得起也住得好，以甜蜜價格輕鬆晉升水景宅。

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