紅樹林「員邦徊」限時3字頭搶攻首購族心房　低總價高坪效實現小家庭購屋夢

▲位於紅樹林的「員邦徊」僅需用3字頭就能擁有自己的家，對首購族來說是一大福音。（圖／員邦徊提供，下同）

房產中心／綜合報導

近幾年雙北房價不斷追高，精華地段以及具有未來發展潛力的區域，漲幅都已讓年輕購屋族直呼買房快要變成不可能的任務；如果此時能用3字頭單價入手捷運沿線、北市生活圈，對年輕人來說幾乎可說是「夢幻選項」。然而，紅樹林近期推出的新案「員邦徊」，不僅最低單價開出雙北房市稀有3字頭，更以15坪至37坪彈性規劃滿足小家庭、首購與退休族等多元需求，讓「用兩房總價，享受三房空間」成為現實，擁有一個家的願望美夢成真。

在當前薪資成長有限、房價節節高升的市場環境下，首購族面臨的壓力可說是前所未見，對照父母一輩幾百萬就能買兩房，現代年輕人動輒千萬起跳的門檻，讓購屋夢越來越遠。投入房產40年的員邦企業打造的「員邦徊」，正是為了回應這群年輕購屋族的需求。建築設計為A、B兩棟，地上17、地下4層，並提供全平面車位；從最小15坪一房一廳，到23至28坪的2+1房型、再到33至37坪的標準三房，提供完整生活空間，同時控管總價落在800萬至1800萬區間，3字頭房價遠低於北市百萬大關以及雙北重劃區7、8字頭的價格，專案經理表示「員邦企業希望做到的就是，讓年輕人真的買得起、住得好。」

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▲「員邦徊」位於紅樹林生活圈，有水有綠意的自然環境，學區和生活機能兼具，加上房價夢幻，非常適合年輕人成家。

不讓三房的高總價與大坪數成為購屋障礙，「員邦徊」巧妙透過空間坪效設計，將23至28坪規劃成可彈性調整的2＋1房格局，不僅總價落在1000萬至1300萬（含車位），大大地降低置產門檻，還能享有三房的功能性，空間安排對於有小孩或計畫育兒的小家庭而言，無需委身狹小空間，也不必擔心配合孩子成長得要一再換屋，讓購屋直接一步到位。專案經理補充，紅樹林周邊房價如竹圍站上6字頭、北投則破百萬，而紅樹林的價格帶明顯具備補漲空間，尤其對於北市有老屋繼承但尚難更新的中生代買方，是進可攻退可守的選擇。

「員邦徊」專案經理進一步指出，過去因雨遮計坪等規定，實際室內空間大打折扣，但在法規修正後，室內坪效提升，而「員邦徊」更是大器將1146坪社區基地，規劃出超過700坪的開放空間，打造綠意廣場、綠茵步道、生態廊道等，為住戶創造寬敞、宜居的社區感受，讓年輕家庭能兼顧室內空間與社區品質，也呼應淡水紅樹林美麗的自然風光。不只社區被綠意環繞，高樓層住戶在家可以享受無敵美景，西向可見淡江大橋全景，跨年時壯麗煙火秀盡收眼底；東面遠眺陽明山巒蓊鬱景致、北向則有輕軌及沿路上坡綠意交融的市容，紅樹林親山近水的地理位置也吸引許多外國人及香港客在此定居。

淡水過去受限交通堵塞、通勤時間長，成為購屋考量的阻力，但隨著交通建設陸續完工，紅樹林一帶的生活便利性大幅翻轉；2026年通車的淡江大橋，將大幅縮短淡水與五股、蘆洲間車程；2029年預計完工的淡北道路，更進一步解決中正東路長年壅塞的問題。此外，「員邦徊」基地距離輕軌V02竿蓁林站僅10分鐘步行路程，未來社區更將提供接駁車直達紅樹林捷運站，讓住戶在交通銜接上無縫接軌。「捷運＋輕軌＋大橋通車，紅樹林準備翻轉印象」，已不再是僅供觀光的風景地，而是可真正長住的生活據點。

▲基地步行可達輕軌V02站，未來還有接駁直達捷運紅樹林站，入主「員邦徊」讓淡水再也不是通勤困擾的代名詞。

員邦企業擁有40年經驗，從峻佳室內設計到員邦建設、旺邦營造，多做政府標案如橋樑、大樓、社宅等，營造實力有目共睹，承攬過古蹟修復、百貨公司等公私建設案，深耕建築品質與空間美學，始終堅持以人為本的理念創造能夠長久居住的生活環境；體現在「員邦徊」的社區營造上，便是除了大量保留開放空間，強化生活感與社區互動之外，更提供一年期接駁車代管服務，貼心設想住戶每個日常細節。

專案經理分享，建案取名「員邦徊」不只是呼應基地外觀的回字型設計，更蘊含員邦企業寄予「讓人回家」的情感心願，要告訴曾住在紅樹林、竹圍的居民，這是一個「能回來的地方」，不論是原鄉情懷還是生活便利，甚至是限時限量難再得的3字頭房價，都是吸引回流的關鍵，在買房不易的時代，「員邦徊」正是通往擁有感與安居夢想的起點。

▲「員邦徊」的回字型外觀，寓意希望成為讓人能回來的地方。

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預約專線：（02）2624-1777

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