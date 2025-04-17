4社宅落後30％以上！立委「比想像誇張、何不解約」　國都中心回應

▲板橋興建中的四處社宅皆發生工程延宕、進度落後高達30%以上的狀況。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸，下同）



記者董美琪／綜合報導

立法院內政委員會9日前往新北市板橋，視察國家住宅及都市更新中心（國都中心）的5處社會住宅興建狀況，發現其中有4案進度嚴重落後超過30%。召委張宏陸痛批誇張，質疑國都中心為何未依合約程序解約。國都中心回應，已針對落後進度啟動管控機制，督導廠商加速趕工，目標於今年9月底陸續完工並在年底前完成招租。

民進黨立委張宏陸、國民黨立委葉元之及民眾黨立委麥玉珍等人到「光環安居」建案關切新北社宅進度。國都中心在簡報中指出，「光環安居」進度略為超前，其餘4案進度則顯著落後，分別為「稚匯好室」落後31.8%、「懷石好室」34.4%、「玫瑰好室」36.4%、「江翠好室」33.4%。

張宏陸表示，全國社宅建案普遍有延宕情形，因此內委會安排現勘了解實況，沒想到板橋有多案落後超過30%。他直言，若依合約，應早已達到解約門檻，但國都中心卻未依法辦理。他批評，如果是私人建案早就換廠商了，現在因為是花人民的納稅錢才這麼寬容。

對於延宕原因，國都中心官員坦言，部分營造廠協調能力不足，有些甚至無法調配工班，導致施工進度延後。中心已針對落後建案祭出「停止計價」處分，並每週召開專案會議，協助排除施工障礙，持續監督廠商改善。

內政部次長董建宏也在現場表示，針對進度落後10%的案件就應啟動處理，不應拖到落後20%、30%才開始補救。他強調，將進行全面檢討，並派人進駐工地加強監督。

國都中心後續透過新聞稿說明，目前全國共有近4萬戶社宅在施工，整體進度普遍超前。不過，新北板橋的4處案場，受到疫情、缺工缺料，以及廠商管理能力不足等因素影響，工程延宕較明顯。中心已要求廠商提出具體趕工計畫，並派專人督導執行，強化管控。

目前「稚匯好室」與「懷石好室」已進入外牆裝修階段，預定9月底完工；「玫瑰好室」與「江翠好室」則正同步進行室內與外牆裝修，預計12月底完工。國都中心表示，雖然加速趕工，但仍以安全與品質為首要原則，確保各案如期如質完工並安全交屋。