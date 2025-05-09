貸款下不來「訂金真的會被沒收？」　網勸：沒錢不要硬買房

▲現實生活中，真的有人的訂金被沒收嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾看屋後，若有意願買房，可能就會先付「訂金」，近日就有網友好奇，如果買方沒有順利貸款到，真的會因此違約而支付賣方賠償金嗎？對此，信義房屋專家指出，去年9月、10月比較容易有這個狀況出現，主要還是尊重合約，但現在比較有針對貸款部分另外寫清楚相關條款。

有網友在PTT的home-sale板上，以「現實中真的有『訂金』被沒收嗎」為標題發文，提到如果買方貸款沒有貸到，原本給賣方的訂金可能就會被沒收，但現實生活中，真的有發生過這種狀況嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO近日聽到仲介和屋主討論賣房的事情，結果屋主就問說，倘若買家貸款下不來，她還要付仲介費嗎？仲介則說不用，但買方要支付賠償金。因此原PO就想知道，是否有人耳聞過類似狀況？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有，我家沒收過租客的20萬訂金，跟房仲一人拿一半」、「沒錢不要硬買，真的」、「大建商通常不會為了這點小錢破壞自己名聲，小建商就不知道了」、「我的經驗是看人」、「當然有，前年我朋友貸不下來，就被沒收了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，去年9月、10月因為房貸剛開始緊縮，所以真的有貸款沒有如期下來的狀況出現，至於訂金、賠償金這塊，主要還是看合約，「合約是一回事，怎麼談是一回事」，那現在的話，雖然還是尊重合約，但可能就會先談好一些銀行貸款、延遲撥款等相關條款，「這半年比較有，以前比較少」。