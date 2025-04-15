搶企業目光　士北科周邊商辦標榜「俗擱大碗」進場

▲「大河商爵」基地位於士林區大南路、通河東街一段，規劃地上24層、地下5層商辦大樓。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

「我想，這會是士林北投科技園區一帶最『俗擱大碗』的商辦案。」都美建設位於百齡橋旁的「大河商爵」今（15日）動土並正式公開銷售，該公司董事長曹來春於開工儀式上表示。據了解，該案開價每坪78萬元，目前實登行情每坪約65~69萬元。

「大河商爵」基地位於士林區大南路、通河東街一段交叉口，基地約1088坪，基地前身為老舊廠辦、公寓，未來將規劃地上24層、地下5層大樓，坪數自83~239坪，可自由合併。曹來春表示：「全案整合歷經約3年、後再經過2年半時間請領執照，相當不易。為展現士北科門戶的氣勢，外觀邀來國際建築大師丹下憲孝設計，以純白格柵搭配玻璃帷幕，加上淡水河與基隆河交會的水岸景觀，是北市少見的商辦規模。」

▲「大河商爵」今（15日）動土，都美建設董事長曹來春（中）開玩笑稱：「此案俗擱大碗。」（圖／記者詹宜軒攝）

員邦建設董事長曹來旺則補充：「目前台北市可開發素地，除正在建設中的士北科，就剩下關渡平原、社子島，可以想見未來建設、發展都會齊聚在這個區段。」

負責銷售該案的遠創力行銷董事長張麗蓉透露：「士北科商辦銷售暢旺，以遠雄集團旗下的『遠雄商舟』為例，僅剩個位數戶別可售。據傳長虹及即將進場的聯上案開價都會超過8字頭。」張麗蓉補充：「市場雖討論關稅議題，將導致企業對於出手商辦、廠辦的動作趨於保守，但事實上就長期投資的眼光來看，短期的政策動盪，不至於影響企業佈局。」