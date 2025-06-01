賣房賠售「比賺少還要痛？」　資深房仲曝：20年後才是關鍵

▲眼光要放遠一點。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，分享兩間房子的交易經歷，一間是當初買20萬，行情一度有60萬，但現在只能賣55萬，另一間則是當初買60萬，但現在只能賣55萬，多數人都說後者比較痛，但他卻認為眼光要放遠，「該思考的是，20年過後，原本的300萬能滾到什麼程度」。

林姓房仲在粉專「Lin's竹北房產筆記」發文，第一間房子當初買價為20萬元，社區最高成交行情曾達60萬元，但現在只能以55萬元出售。另一間房子則是當初買價60萬元，如今也只能以55萬元出售。「哪一個比較痛？」他指出，大多數人認為後者較痛，因為後者確定賠售，而前者只是賺多賺少的問題。

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不過，他認為，痛不痛應該取決於房子是否有住到、使用到，「若有使用到，看到的是價值；若沒有使用到，看到的則是價格」。

他提到，人們常常把資金規劃看得太過短暫，應該以長期的眼光來看待資金規劃，不要執著於眼前的損益，應該思考20年過後，原本的300萬能滾到什麼程度，「而不是前面5年過去了，發現還是只是300萬的價值，於是就愁眉苦臉，說不定第15年的時候，300萬資金成長到1000萬了」。

他表示，假設一筆資金規劃20年，應該思考的是20年後的成長潛力，而不是短期內的變化，「各個操作都是可以的，關鍵在於自己相信什麼，不要讓自己的快樂掌控在別人的嘴上」。

貼文掀起網友熱論，「賣房子的前提是要有人買，賣得動，否則實價登錄的價，隔壁鄰居賣的價…都是他們的價，你能賣出多少才是你的價」、「賣不掉比較痛」、「投資本來就有賺有賠，該斷頭的時候不斷頭死得更慘，該賺的時候太早賣掉也是不對」、「我看到的：還能忍的，都不痛，不能忍的，才是痛」。