台南首批社宅4000人申請中籤率4.4%　在地：根本抽不中

▲台南首批社宅開放申請，16日申請截止，根據台南都發局統計，截至16日已有約4000件完成送件，中籤率僅約4%。（圖／台南市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南首批社宅開放申請，「宜居成功」、「宜居仁愛」分別提供103、75戶招租，16日申請截止，根據台南都發局統計，已有約4000件完成送件，中籤率僅4.4%，民眾大嘆「根本抽不到」。。信義房屋專家表示，社宅供給仍遠低於需求，對區域租金影響不大。

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台南市都發局表示，台南首批社宅開放申請，共有2案，16日下午5時申請截止，「宜居成功」位於永康區忠孝路，坪數為15~40坪、1~3房，共有103戶，租金介於5050~1萬2540元，目前吸引約2600位民眾送件。

▲「宜居成功」位於永康區忠孝路，租金介於5050~1萬2540元，申請相當踴躍。（圖／台南市都發局提供）

「宜居仁愛」則是位於仁德區崇聖路一段，坪數為15~38坪、1~3房，共有75戶，租金介於3950~1萬20元，也有約1400名民眾申請入住。台南市都發局指出，租金已包含管理費，並依申請人所得採分級計算，確保低於市場租金水準。在地人直言，若以中籤率換算，台南首批社宅申請中籤率約4.4%，「根本抽不到！」

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，2社宅地段均相當精華，永康「宜居成功」臨近永康、東區交界，與平實營區生活圈緊密相連，生活機能相當便利；仁德「宜居仁愛」附近就有仁和國小，並鄰近巴克禮生活圈，吸引不少民眾踴躍申請。

▲以目前台南市區新案租金行情來看，單坪約1000元，社宅可以用低於區域行情6~8折的租金入住，堪稱區域最低價。（圖／台南市都發局提供）

信義房屋台南民生店店長張榮表示，台南房價高漲，租金也跟著上調，以目前台南市區新大樓租金行情來看，單坪約1000元，社宅可以用低於區域行情6~8折的租金入住，堪稱區域最低價，不過因供給遠低於需求，對目前區域租金的影響較有限。

台南市都發局表示，接下來進度最快的社宅是「宜居小東」，位於北區北門路二段，為台南市首座自建社會住宅，預計Q4開放招租，將釋出379戶社宅可供申請，目前租金還在估價中。

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