京華城縮水逾5千坪！　鼎越：暫緩實施20%容獎「非取消」





▲北市都發局證，「京華城」改建案容積率從840%降低成728%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」改建案9日掛件申請變更都市設計內容，主動撤銷20%爭議容獎，面積縮水約5585坪。商仲業者計算，將可能損失110億元總銷金額。不過鼎越強調：「暫緩實施20%容積獎勵之部分，並非取消。」

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前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，其「京華城」改建案20％容積獎勵該如何處理，備受外界關注。台北市都發局表示，鼎越9日掛件申請變更都市設計內容，主動撤銷20%爭議容獎，目前市府已在做相關審查、檢視，預計3個月內會有一個結果。

從資料來看，「京華城」容積率從840%降低成728%，樓地板面積從13萬8474平方公尺降為12萬0010.8平方公尺，約減約5585坪。

至於未來若「京華城」排除違法爭議，是否可以再回覆容積？台北市都發局表示：「目前還無法確認，是否要增設還是要看建物結構是否能回復，不見得都能做。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「北市Ａ級新商辦成交單價最高來到220萬元，以京華城來說，用比較樂觀的行情單價200萬元計算，樓地板面積縮減5585坪，將可能損失110億元總銷金額。」

不過，鼎越強調：「暫緩實施20%容積獎勵之部分，並非取消。變更的內容為調整樓地板面積將容積率降至728%，並調整地上層上部量體，減少部份樓層數，以影響原開發內容最少的方式辦理，俾利開發案繼續興建及銷售。後續將遵照法院之最終判決辦理。」

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