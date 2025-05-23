買同個社區！會不會在意「花的錢比鄰居多」　網點出關鍵：釋懷了

▲比其他鄰居花更多錢買房，會不會在意？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

同個社區的房子，可能會在不同的時間點賣出，價格自然也不太一樣。近日就有網友發文表示，如果買中古屋、新成屋，價格可能會比「預售屋時期」還要貴，大家是否會介意，自己是該社區中，買最貴的那個人呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在PTT的home-sale板上，以「大家在意買到社區最貴」為標題發文，提到如果買中古屋、新成屋，價格大概都會比「預售屋時期」貴好幾百萬元，不知道是否會有人在住進去之後，在意自己買的價格比較貴？大家都是如何調適心情的呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你會在乎自己股票買到當天最貴的嗎」、「你買股票進場的當下也是最貴的，意思不都一樣」、「證明你是社區最有錢的啊」、「自己住我不在意，投資的看情況」、「沒啥好在乎的，買得起表示有實力」、「買的當下都是最貴的」。

也有網友認為，「買最高價只是當下，你過半年再來看」、「剛開始會在意十年前的人買只要六百，我買卻要一千二，直到買一千三的人出現，我就釋懷了」、「有碰過，但漲上來後釋懷了」、「起初很介意，但最近看都有更高了」、「不在意，買時就覺得大約10年能翻倍」、「買的時候最高，又不是過幾年還最高」。