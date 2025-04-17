「交屋選擇權」冒出頭　專家警示：小心建商倒給你看

▲不過近期在網路上興起一種交易方式「交屋選擇權」，購屋族可選擇最終要不要交屋，避開申貸壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

預售屋受到各種政策、經濟影響，來人、來客甚至成交率一路下挫，不過近期在網路上興起一種交易方式「交屋選擇權」，購屋族可選擇最終要不要交屋，避開申貸壓力，對此，專家認為，這種交易方式和不合法猶未可知，但確定是風險極高，要賭未來，有可能建商倒給你看。

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近期在網路上興起一種交易方式叫做「交屋選擇權」，與過去5％到交屋的優付方式不同，據投訴者爆料，就有過去經營團購的業者，宣稱這樣的方式，一定有訂簽開的基本費用，但直至預售屋蓋好面臨交屋時，消費者可選擇交屋背房貸、不交屋建商原價買回，也沒有15％違約金的問題。

對此，投訴人認為：「這有點類似股票期貨的概念，漲跌由市場定義，宣稱的業者舉辦說明會，自己是沒參加，但認為這種宣稱無風險的交易，有點可怕。」

▲對新式交易，專家認為這個若是一案建商，小型建商拉著消費者賭未來，直接倒給你看。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「這看起來問題非常大，房地產在基本交易模式，一般建商應該不會做這件事，這對於開發商的壓力與風險，明顯超出負荷。」

他舉例：「消費者繳了10％~20%， 4年蓋屋時間風險性很高，建商就算蓋好也無法預測未來，要出現建商蓋到交屋後選擇買回，除非看好後市大漲，否則這個對建商壓力大，若是一案建商，小型建商拉著消費者賭未來，直接倒給你看都是有可能的。」

且目前新成屋對建商很不利，除了大幅增加的營建成本外，還有囤房稅問題，建議消費者還是尋找正常管道，最好有履約保證相關措施。

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