ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買地送房「敘利亞戰地風」34坪開598萬！　屋況驚呆網：鬼屋探險？

▲▼ 。（圖／翻攝自FB社團／內壢買好房賣好屋）

▲屋況嚇壞許多網友。（圖／翻攝自FB社團／內壢買好房賣好屋）

記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出一則房屋買賣資訊，地點位於桃園蘆竹、總坪數34.24坪、售價598萬元，強調「買地送屋」，還自嘲建築風格是「敘利亞戰地風」，建築物相當殘破，牆面斑駁脫落，給人一種荒廢感，但該物件強調交通便利、三面採光且地點鄰近桃園機場與商圈，不少人看了超傻眼，「這價錢是你給我嗎？」

「敘利亞戰地風買地送屋！」有網友在社團「內壢買好房賣好屋」貼出一篇文章，地點位在桃園蘆竹金海街，只要598萬元即可擁有34.24坪的房子，雖然屋齡已有43.5年，但買家可依照現況自由規劃、改建，整體空間為開放式設計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

仔細一看，建築物的外牆表面嚴重脫落，露出裸露的水泥和紅磚，牆面被雨水和時間侵蝕，呈現出斑駁的灰色，周圍雜草叢生，缺乏管理和維護，未經整理的綠地使整體看起來更加荒涼。

物件的賣點除了價格，還包括地點優勢，該地屬於雙面臨路的邊間戶，三面採光、空氣流通佳。雖然建築風貌老舊，但地點靠近桃園機場、大園航空城等交通樞紐，未來增值可期；附近還有竹圍漁港、山腳商圈、大園商圈，採買便利，周邊也有快速道路與A11機捷坑口站，不管是通勤還是出遊都相當便利。

貼文曝光，大批網友看傻眼，「可以在裡面打漆彈嗎」、「買地還要自己拆來重建」、「不要送屋可能還比較好賣，光是拆除就要先花超過一百了」、「這個整理起來要花不少錢」、「三面採光：前面後面還有上面」、「這格局是真開放」、「這個買下來是要來當鬼屋探險的嗎？」由於文章受到熱烈討論，原PO也留言，「各位請保持理性！價格不是我訂的，有些人言論真的太偏激囉」。

關鍵字：房地產桃園買賣房屋露天

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

終於等到！淡海輕軌二期「突破卡關」　縮短一年拚通車

為了更完善淡水地區整體捷運路網，新北市政府捷運工程局先行啟動「淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程」，並且已順利發包，接續下半年開工，預期能提早解決未來主體工程施工障礙，有效縮短約1年的捷運施工時間。

4小時前

長沙買房可「7天無理由退訂」　專家：防止衝動消費

中國大陸長沙市長沙縣正式推出「購屋7天無理由退訂」政策，主要目的在提振房市信心及保障消費者權益，適用所有在售新建商品房，包括預售屋，並由相關單位對退款流程實施監管，確保資金退回。專家稱，此舉能有效緩解消費者因資訊不對稱或衝動消費產生的風險損失。

4小時前

美房市放緩！　房貸利率降「貸款申請仍跌4％」

美國房市正面臨多重挑戰，導致購屋貸款需求進一步下滑。儘管30年期固定房貸利率略降至6.89%，但購屋貸款申請量仍下降4%，創下2個月來新低。這顯示出高房價和經濟不確定性對買家信心的影響超過了利率因素。

5小時前

大林蒲遷村改建產業園區　小港預售價站3字頭

大林埔遷村問題一波三折，高市府日前舉辦都計變更公開展覽說明會，指出未來遷村後，將設置新材料循環產業園區，園區所處的小港區均價每坪31萬元，預計最快2031年啟動開發，2033年將可望有廠商進駐營運。

5小時前

貸款難！銀行授信額度成數下滑　「這群人」成房市申貸主力

去年中央銀行第7波限貸令後，民眾購屋規模下滑。台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心資料指出，2024年台北市的房貸授信狀況，樣本數從Q3的4392件，在Q4減少至2784件，季減36.3%。

6小時前

買地送房「敘利亞戰地風」34坪開598萬！　屋況驚呆網：鬼屋探險？

有網友貼出一則房屋買賣資訊，地點位於桃園蘆竹、總坪數34.24坪、售價598萬元，強調「買地送屋」，還自嘲建築風格是「敘利亞戰地風」，建築物相當殘破，牆面斑駁脫落，給人一種荒廢感，但該物件強調交通便利、三面採光且地點鄰近桃園機場與商圈，不少人看了超傻眼，「這價錢是你給我嗎？」

6小時前

「關稅帝君」讓房市熱錢轉向？　專家憂衝擊更勝住房

從預售屋的實價登錄交易量觀察，更可看出房市冷清的程度，交易量已從去年第二季單月1.6萬戶高峰，腰斬再腰斬，如今每月僅剩交易不到4千戶。璟都建設總經理高林鋒就說：「目前房市受政策及大環境等因素影響，來人下滑6、7成，週成交數也從平均10戶掉為3戶。」

6小時前

38K妹「每天通勤桃園台北」苦惱問：值得嗎！釣出大票同類

一名女網友家住桃園，每天通勤到台北上班，她透露，目前月薪38K，短期內沒有加薪或升職的機會，於是萌生換工作的念頭，然而桃園附近都沒有類似的職缺，讓她相當苦惱。PO文引起共鳴，不少網友直呼，「每天高鐵通勤青埔台北，雖然很累，但台北機會多」、「我也是每天從桃園南崁到台北，都覺得塞車好像自己在加班一樣」。

6小時前

400萬頭期+房貸全扛「提1要求」揪女友同居！全場搖頭：寧願分居

一名男網友表示，跟女友交往3年，最近兩人一起去看房，挑了一間預計年底交屋的房子，打算當作未來的家，頭期款400萬元他全出，房貸也是他一人全扛，之後打算讓父母過來住，結果女友卻因為「名字沒有她、不想跟爸媽住」而生氣，讓原PO無奈直呼「是我太計較嗎？」貼文掀起討論。

7小時前

初期草比人高！A7現逼近6字頭　專家也傻：打房仍不見回檔跡象

房市吹冷風，但桃園龜山的 A7 重劃區卻展現出「見回不回」的強悍實力。房產專家何世昌指出，儘管該區供給量大、央行又重手打房，房價卻絲毫未見鬆動跡象，自去年9至12月間，就有137筆預售屋單價突破每坪50萬元，更有一筆高達59萬元，距離「6字頭」僅一步之遙。

7小時前

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

傳1坪開價500萬！　「阿秋大..

住A7通勤內湖！9點上班族「6..

每天通勤桃園台北！38K妹問「..

「吹冷氣1通病」超耗電　一票人..

台中後花園每月20萬人登山　老..

年輕人不婚不生「套房變搶手？」..

砸4500萬「買198個停車位..

整棟空置大樓「僅1樓有麵包店租..

終於等到！淡海輕軌二期「突破卡..

銀行授信額度成數下滑　「這群人..

ETtoday房產雲

最新新聞more

終於等到！淡海輕軌二期「突破卡..

長沙買房7天可退訂　專家：防衝..

美房市放緩！　房貸利率降「貸款..

大林蒲遷村改建產業園區　小港預..

銀行授信額度成數下滑　「這群人..

買地送房「敘利亞戰地風」34坪..

「關稅帝君」讓房市熱錢轉向？　..

每天通勤桃園台北！38K妹問「..

頭期+房貸全扛「提1要求」揪女..

A7現逼近6字頭　專家也傻：不..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366