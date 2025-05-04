買地送房「敘利亞戰地風」34坪開598萬！　屋況驚呆網：鬼屋探險？

▲屋況嚇壞許多網友。（圖／翻攝自FB社團／內壢買好房賣好屋）



記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出一則房屋買賣資訊，地點位於桃園蘆竹、總坪數34.24坪、售價598萬元，強調「買地送屋」，還自嘲建築風格是「敘利亞戰地風」，建築物相當殘破，牆面斑駁脫落，給人一種荒廢感，但該物件強調交通便利、三面採光且地點鄰近桃園機場與商圈，不少人看了超傻眼，「這價錢是你給我嗎？」

「敘利亞戰地風買地送屋！」有網友在社團「內壢買好房賣好屋」貼出一篇文章，地點位在桃園蘆竹金海街，只要598萬元即可擁有34.24坪的房子，雖然屋齡已有43.5年，但買家可依照現況自由規劃、改建，整體空間為開放式設計。

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仔細一看，建築物的外牆表面嚴重脫落，露出裸露的水泥和紅磚，牆面被雨水和時間侵蝕，呈現出斑駁的灰色，周圍雜草叢生，缺乏管理和維護，未經整理的綠地使整體看起來更加荒涼。

物件的賣點除了價格，還包括地點優勢，該地屬於雙面臨路的邊間戶，三面採光、空氣流通佳。雖然建築風貌老舊，但地點靠近桃園機場、大園航空城等交通樞紐，未來增值可期；附近還有竹圍漁港、山腳商圈、大園商圈，採買便利，周邊也有快速道路與A11機捷坑口站，不管是通勤還是出遊都相當便利。

貼文曝光，大批網友看傻眼，「可以在裡面打漆彈嗎」、「買地還要自己拆來重建」、「不要送屋可能還比較好賣，光是拆除就要先花超過一百了」、「這個整理起來要花不少錢」、「三面採光：前面後面還有上面」、「這格局是真開放」、「這個買下來是要來當鬼屋探險的嗎？」由於文章受到熱烈討論，原PO也留言，「各位請保持理性！價格不是我訂的，有些人言論真的太偏激囉」。