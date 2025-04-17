台南「傳奇透天」38坪開1.88億賣　在地疑：多打1個0？

▲台南蛋黃區有間透天，近期屋主開出1億8888萬元高價銷售，不少在地人直呼「是否多打一個0」。（圖／翻攝自住商不動產官網）

記者張雅雲／高雄報導

台南蛋黃區有間透天，近期屋主開出1億8888萬元高價銷售，不少在地人直呼「是否多打一個0」，負責銷售的房仲透露，該屋主採取高開低走策略，「確實是屋主的真實開價，並無不實廣告之嫌，想以億級透天來吸引好奇買家的關注。」

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該透天位於台南東區東門路巷內，主打「傳奇透天」，地坪14.5坪、建坪為38.8坪，屋齡26年，為地上4樓透天，開價1億8888萬元，引來不少在地人相當疑惑是「多打一個0嗎？」也有在地人斬釘截鐵認為「絕對是價格Key錯。」

負責銷售的住商不動產文化東苑加盟店店東康峻榕表示，該物件為一般約，確實是屋主的真實開價，主要是想吸引對「億級別墅」有興趣的潛在買家詢問，並無不實廣告之嫌，也算是一種另類的行銷策略，若買家有興趣議價，屋主就會大幅降價，甚至可以低至2~3折。

之前也有零星客戶詢問，康峻榕分析，對仲介來說，金字塔頂端客群有限，若出現有意購買高總價物件的買家，也能介紹到其他的上億元豪宅看屋，也算雙贏。

▲該物件位於台南蛋黃區，東門路商家林立，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，該物件位於台南蛋黃區，東門路商家林立，生活機能發達，周邊有不少明星學校，還有台南文化中心設立，生活圈藝文活動多，一直是台南知名文教區，連帶買賣交易量也在台南名列前茅，房價也居高不下。

蔡裕荏表示，生活圈發展成熟，區域以透天為主，屋齡偏高落在30~40年，總價2000~3000萬元，至於屋齡10~20年透天，總價約3000~4000萬元。

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