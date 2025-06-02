放棄蛋黃區生活　婚後跟隨老公「住鄉下公婆家」！一票狂搖頭

▲人妻放棄蛋黃區的生活。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

從城市核心嫁到鄉下，這對許多人來說可能是巨大的生活轉變。一名從小在蛋黃區長大的人妻表示，婚後搬到鄉下跟公婆住一起，雖然媽媽曾強烈反對這段婚姻，甚至說「不准認識鄉下人」，但最終因為現實考量選擇妥協，好奇有沒有過來人跟她一樣，「生活還習慣嗎？」貼文掀起熱論。

一名人妻在Dcard發文，「有人跟我一樣原本住蛋黃區但嫁到鄉下嗎？」從小到大都是住在蛋黃區。習慣了都市生活的節奏與資源，但婚後跟老公搬到鄉下，一起跟公婆住，因育兒考量，想等小孩3、4歲之後再買房，「因為我跟老公都要上班，小孩要給婆婆帶」。

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原PO表示，公婆都對她很好，但媽媽曾強烈反對這段婚姻，要求先買房再結婚，甚至說出「不准認識鄉下人，住那什麼破房子」，但媽媽最後仍妥協了。原PO不禁求問，有沒有人結婚後搬到鄉下？生活是否還習慣？

貼文曝光，網友紛紛表示，應該要聽媽媽的話，「我也會站在媽媽那，你確定生完小孩先生會搬出去？生孩子養孩子就花一堆錢了，你們存款三四年後買得了房子？而且為什麼你要住婆家而不是先生住娘家，鄉下哪有什麼好工作賺錢機會」、「人家是越過越好，你是往差的地方去，時間拉長妳會後悔，3、4歲再買房，等你孩子20歲了也不會買房」、「妳媽是對的，我也無法委屈自己要跟別人家人同住，還搬去鄉下地方，遠離自己原生家庭和原本的朋友」。