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3字頭買市中心大三房、店面！楊梅「市心朗朗」房市甜蜜點入手自住置產一次搞定

▲▼桃園,楊梅,市心朗朗,校園,公園,埔心火車站,國道,房價,店面,住家。（圖／翻攝自建案官網）

▲「市心朗朗」坐擁千坪公園在旁，晨跑、放風、親子遊憩一次滿足，享受城市中的綠意呼吸。（圖／翻攝自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

受美國關稅影響股市不穩，置產族紛紛將資金回流房市避險，但在房價目前仍呈現緩漲態勢的此刻，想在市中心買到總價親民、空間充裕的住宅宛如大海撈針。不過，位於桃園楊梅、由和耀建設打造的造鎮建案「市心朗朗」，正以「買回過去房價」、「住家價入手店面」兩大關鍵優勢，掀起一股高CP值自住與置產熱潮。

在楊梅市中心佔地廣達4,000坪的「市心朗朗」共規劃三期、近500戶住家及店面，隨著一、二期交屋居民進駐，千人規模的社區帶來強大消費支撐力，而目前「市心朗朗」第三期主力產品為38坪至42坪三至四房，含車位總價從1288萬起，單坪價格僅約30～31萬，與楊梅其他建案相較，不僅價格親民，更提供實用高坪效的格局設計。三、四房皆規劃獨立玄關、兩衛開窗、前後雙陽台以及3個房間都能容納三張雙人床等，細節滿足實住所需；即使有鄰近鐵道旁，但社區採用氣密窗與強化玻璃隔音，大幅改善居住品質，也讓總價進一步壓低，現場專案表示，「有不少來自新竹、竹北的客群，願意用30分鐘的通勤時間，換取兩倍以上的生活空間。」

▲▼桃園,楊梅,市心朗朗,校園,公園,埔心火車站,國道,房價,店面,住家。（圖／翻攝自建案官網）

▲自「市心朗朗」出發，車程約5分鐘左右可達埔心火車站、國道與交流道（如圖）、快速道路，對於竹科及通勤族都相當方便。

另外，若以大桃園及新竹地區為房價參考，目前平鎮、中壢平均新案開價多落在每坪45～48萬元之間，青埔高鐵特區站上6字頭；新竹湖口、新豐沿線則約落在4字頭，竹北則早已突破6字頭甚至達7字頭。反觀楊梅市區與埔心一帶，現有新案每坪單價仍維持在30至33萬左右，成為北台灣少見的「價格凹陷區」，對於預算有限的自住族群而言，不僅總價門檻較低，後續增值空間也更具潛力。

現場專案分析同樣是四房規劃，在青埔可能要2千萬起跳，但「市心朗朗」含車位總價約1400萬起；還有部分特殊戶型如露台戶，擁有約20坪左右的露台空間，適合有寵物、綠植生活需求的自住族，總價仍相當有競爭力。在周邊區域新案紛紛站上4字頭，「市心朗朗」卻打出與3、4年前相同的價位，堪稱「用三字頭買回過去的房價」，等同「買在過去、住在未來」，成為近期市場極為稀有的補漲機會。許多購屋族從中壢、平鎮、新竹等地回流購屋，主因就在於「市中心、大坪數、總價低」的綜合優勢。

除了住宅，「市心朗朗」的另一大亮點在於一樓店面規劃。全社區共約40戶店面，目前第三期仍有約14戶待售，坪數約30～50坪，每坪單價約落在37萬，相較市區商用物件仍顯超值。店面單價低、貸款好談，現金流投報可期，都成為資產配置的強大優勢。更重要的是，這些店面不受住貸限縮政策影響，貸款成數更高，對於想置產收租的投資族群而言，十分具彈性與誘因。由於「市心朗朗」的造鎮規模，店面用途相當適合診所、托嬰中心、辦公室、便利商店、自助餐、咖啡廳、補教業等；加上位於興隆街商圈樞紐，鄰近四維、埔心站前等商圈，一至三期一樓皆規劃店面，使整體社區形塑出自有生活圈型態，自然形成流量與機能，投資報酬率具想像空間。

與重劃區相比，「市心朗朗」坐擁楊梅舊市區的交通與機能優勢。約3分鐘上國道、約5分鐘可達埔心火車站，台鐵、客運轉乘便捷，加上五楊高架與台66快速道路連接南北、東西向主要幹道，上班族通勤至新竹科技園區也僅需30至40分鐘車程。自然綠意、教育與日常採買需求同樣不缺席，距離3,200坪頭重溪公園僅100公尺之遙，秋季盛開的蒜香藤為社區帶來浪漫風景。步行3分鐘內就到瑞梅國小，5分鐘車程涵蓋楊明國中、全聯、愛買、中山北路寶雅、UNIQLO、星巴克等品牌店鋪，日常採買與學區需求一步到位。

▲▼桃園,楊梅,市心朗朗,校園,公園,埔心火車站,國道,房價,店面,住家。（圖／翻攝自建案官網）

▲▼入主「市心朗朗」，孩子步行即可達瑞梅國小（上圖），就學免接送；星巴克、寶雅、全聯等近在咫尺，住在「市心朗朗」生活機能一應俱全。

▲▼桃園,楊梅,市心朗朗,校園,公園,埔心火車站,國道,房價,店面,住家。（圖／翻攝自建案官網）

入主「市心朗朗」第三期的機會目前僅剩約20多戶（住宅＋店面），相較重劃區須等待商圈成形、建設落實，「市心朗朗」以成熟社區形象與實用坪效優勢，在房價、生活機能與抗通膨層面，為首購族與置產族提供難得的入手機會。

了解更多「市心朗朗」
預約專線：03-481-6111
接待會館：桃園市楊梅區中山北路二段220號
基地位置：桃園市楊梅區新農街二段239巷

關鍵字：桃園楊梅市心朗朗校園公園埔心火車站國道房價店面住家

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