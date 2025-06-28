簽約後「房租多601元」！新北男毀約拒租　提告請求返還9000訂金

▲楊男簽約時認為租金與網站刊登不符，因此拒租並要求返還訂金。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名楊姓男子日前透過租屋網站發現一處位於北市某區5樓的房屋，因此致電簡姓房仲相約看屋，並於當天即交付9000元訂金給仲介，未料翌日簽約時，楊男發現每月租金與租屋網站刊登數字不相符，認為遭到欺瞞，因此拒絕承租並解約，9000元訂金遭到房仲沒收，楊男因而提起告訴，請求返還。板橋地院法官審理後，認為仲介並非契約當事人，亦非受領訂金之人，因此駁回楊男請求。全案可上訴。

判決書內容指出，楊男因有租屋需求，113年1月24日透過租屋網站發現一處位於台北市某區5樓的房屋，立即聯繫房仲相約翌日看屋。楊男指出，網站上刊登房屋租金為每月9899元，當天看完房後即交付訂金9000元予房仲，未料隔天仲介竟告知每月租金改為1萬0500元，與租屋網站上刊登價格不符，楊男不同意以1萬0500元承租該屋，認定係房仲以欺瞞方式欺騙，且事後還反指是他不願承租而解約，拒絕退還訂金，楊男因此提告，請求房仲返還9000元。

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對此，簡姓房仲則稱，楊男確實有交付訂金9000元，且當時租房網站上刊登租金價格確實也是9899元，惟當時楊男表示是他一個人要住，因此才收取9000元訂金，但事後楊男又稱要兩個人住，房仲當下即表示要跟房東確認，整個租賃議約過程都依公司規定進行，後續也向楊男說明一人租房及加住一人之費用，楊在電話中表示同意，所以隔天才簽約，但隨後楊又立即反悔；而該筆9000元款項，是幫房東收的訂金，他已經繳回公司，並由公司交給房東。

板橋地院法官審酌，簡姓房仲依本契約代為收取定金，而契約效力自僅存在於契約當事人間，房仲非契約當事人，亦非具受領楊男交付訂金之人，楊亦無提出其他舉證證明房仲實際有收取該筆款項利益，因此提告要求房仲返還9000元訂金顯非有據，應予駁回。可上訴。