陸工程師工作4年不租房！「每天睡車上」每晚26元　超省開銷曝

▲1位程式設計師的生活方式，近日引發了廣泛關注與激烈爭論。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣東省深圳灣公園內1位程式設計師張運來的生活方式，近日引發了廣泛關注與激烈爭論。他在工作日期間選擇天天睡車裡，利用公園的公共廁所洗漱，每晚停車費僅人民幣6元（約新台幣26元），每日消費維持在100元（約新台幣445元）左右。由於家人都在陽江，他每周五回家，周一上午再返回深圳上班，這樣的生活已持續了近4年。

綜合陸媒報導，張運來6年前從陽江來到深圳南山區從事程序員工作，一次偶然的公園露營經歷啟發了他，開啟了全新生活模式。對他而言，車成為了「移動的家」，每個工作日清晨，打開車門便能迎接鳥鳴和海風，愜意之感油然而生。

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經濟層面來說，由於租房在深圳成本很高，尤其是工作地點附近的租金更不菲，而張運來選擇睡在車裡，不僅節省了高額房租，還大幅縮短了通勤時間，對於分秒必爭的職場人士來說，這是一種高效的時間利用方式。他的選擇體現了在高生活成本壓力下，個人對生活方式的靈活調整與創新，以低成本的方式在大城市中維持生活。

對此，一部分人認為，這種生活方式存在諸多不便與不穩定因素，長期睡在車裡，空間狹小，居住環境難以與正常房屋相比，舒適性大打折扣。儘管張運來利用公園公共衛生間洗漱，但公廁的衛生條件參差不齊，使用時間和便利性都受到限制。

此外，車輛停放也並非毫無問題，一旦公園管理政策發生變化或遇到特殊情況，停車將成為棘手難題，給生活增添了不確定性。還有網友從社會影響層面提出質疑，認為這種現象反映出大城市高房價、高生活成本對年輕人的擠壓，另外，可能會導致人才流失，影響城市的可持續發展。

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