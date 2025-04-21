ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

鑫龍騰斥7億入手50年幼兒園　將改建首購住宅大樓

▲ 科工館,圓山幼兒園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鑫龍騰開發1月砸下7億元購入三民區大順路巷內約800坪土地，該地之前有成立50年的圓山幼兒園以及私人停車場，皆已停止營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄建商買地不手軟，鑫龍騰開發1月砸下7億元購入三民區大順路巷內約800坪土地，換算單價達84萬元，創該區住宅用地地價新高，至於未來規劃，該建商透露，剛入手尚未有定論，預計以首購型大樓為主，業界估未來單價至少要45萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

▲ 科工館,圓山幼兒園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登，鑫龍騰開發1月入手的2筆交易，合計共4筆土地、面積832.9坪。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，鑫龍騰開發1月入手的2筆交易，合計共4筆土地、面積832.9坪，為住3用地，位於三民區大順路55巷，換算下來單價約84萬元，而該地之前為成立50年的圓山幼兒園，以及私人停車場，目前均已停止營業，不少當地家長都覺得相當惋惜。

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，目前土地尚處於規劃階段，尚未確定具體開發時程，但初步鎖定以2~3房首購型大樓為主，滿足年輕家庭及首購族需求。

▲ 科工館,圓山幼兒園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該區屬於早期發展生活圈，大順二路、覺民路商家林立，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該區屬於早期發展生活圈，大順二路、覺民路商家林立，商業機能相當發達，附近有輕軌樹德家商站，距離科工館也不遠，剛性需求旺。

成交日期 地號 坪數 總價 單價
2025/1/15 大順段1071、1072 764.9 6億3751萬 83.3萬
2025/1/15 大順段1073、1074 68坪 6440萬 94.6萬

▲根據實登，2筆土地交易明細，換算下來單價約84萬元。（ETtoday製表）

區域可建地不多，近年少有成交紀錄，謝哲耀表示，一般來說，商業用地單價落在200~220萬元，住3用地則約60~80萬元，根據實價登錄資料，該區住宅土地過去最高價為80萬元，該筆交易創住宅用地新高價。

台灣房屋美術之心特許加盟店東林家福表示，該區以自住型買家為主，新案成交價已站上4字頭，建商應該是看好後續區域發展因此高價入手，外界預估，未來新案開價也要45萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

關鍵字：高雄建商三民區幼兒園鑫龍騰停車場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日本房東「只有2情況」能漲房租！他來台12年：最不能理解的事

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意火爆，竟因此讓邵姓女房東眼紅，進而漲租、砸店逼搬離。對此，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」坦言，日本房東只有在兩種情況下能漲租，儘管他住台灣12年了，每當看到店家貼出合約到期搬家的公告，都會非常不能理解。

32分鐘前

信義區商辦租金再現單價5千行情　信義：不算貴

北市商辦再現單價破5千元租金交易，也是信義計畫區地標大樓「南山廣場」第四筆破5千元的租金交易。信義房屋專家表示，信義計畫區辦公室租金單價，相較其它國際城市並不算特別高，地標大樓單價租金在每坪4千以上，少數可達每坪5千元。

59分鐘前

室友「在宿舍接家教」崩潰了！她反被提1要求　全場傻眼

一名網友無奈表示，室友在宿舍裡接家教，造成她與其他人很大的困擾，且多次溝通未果，甚至被要求提出更好的方案。對此，網友們也傻眼，紛紛回應「跟學校檢舉啊」、「那就不要客氣，她一邊家教，妳們一邊放搖滾樂」。

1小時前

才剛交屋「同事一直想作客」　過來人給建議：就不會問了

買房之後，會不會告訴親朋好友，甚至是同事呢？近日有網友發文透露，她在幾年前簽了預售屋，並在近期入住，結果沒想到同事卻問她怎麼沒有邀請他們，讓她一直很煩惱，不知道該怎麼拒絕才好。貼文曝光後，引起網友討論。

1小時前

新北新舊房價差距曝　這3區每坪差逾25萬

新北各區預售、中古大樓房價差距曝，平均每坪差17萬元，其中又以新店、永和、蘆洲價差最大，每坪差距在25萬元以上。觀察這3區，在去年都有小坪數預售案價格上衝，使得與中古屋價差大。

1小時前

13期角地現神秘建物　在地：神似「日本第一迴轉壽司店」

近期，南屯區文心南路上出現一棟建築物，神似號稱「日本第一的迴轉壽司店」的「壽司郎」，搶進台中13期重劃區。

2小時前

鑫龍騰斥7億入手50年幼兒園　將改建首購住宅大樓

高雄建商買地毫不手軟，鑫龍騰開發1月砸下7億元購入三民區大順路巷內約800坪土地，換算單價達到84萬元，創該區住宅用地新高，至於未來規劃，該建商透露，剛入手尚未有定論，預計以首購型大樓為主，業界估未來單價至少要45萬元起跳。

3小時前

技嘉董座1.65億加碼大本營　無貸款掃365坪老廠辦

技嘉科技加碼大本營新店！技嘉董座葉培城的投資控股公司，以1.65億元無貸款買下大坪林站旁的360坪廠辦，專家分析，該廠辦點位佳，交通、吃喝機能便利，成交單價4字頭符合行情。

5小時前

關稅戰下「房市布局剩3種」　建商：不動產保值性增

美國總統川普提倡的關稅政策，引發全球股市動盪，房地產市場與股市關聯緊密，房市也跟著進入壓力測試階段。對此，精銳建設總經理吳秋凉認為：「在金融震盪與信心不足的壓力下，現在開發商布局分3種，目前也是消費者的『買房時機』。」

6小時前

台積高雄新鮮人「上山」問住哪　學長：不要推坑買房

台積電高雄楠梓廠正式掛牌啟動，吸引眾多科技人才湧入，有網友透露，有幸收到台積offer，想問去楠梓廠的學長姐都租哪？想等穩定下來再購屋，不少網友建議直接購屋，釣出過來人直言「不要害人推坑買房 ，很硬想跑了。」

6小時前

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下..

男友拒通勤　堅持買北市套房「生..

裝修遇「工程蟑螂」！女被房仲通..

爸爸1000萬買土地　10年後..

年薪150萬房仲一夕0收入　兼..

師傅報價完「只說1句話」　屋主..

技嘉董座1.65億加碼大本營　..

東京1.5坪微套房日人搶住　入..

月薪8萬「存不到錢買房」　一票..

板橋「埔墘4-7區」大變身　5..

ETtoday房產雲

最新新聞more

日房東「僅2情況」能漲房租！他..

信義區商辦租金再現單價5千行情..

室友「在宿舍接家教」崩潰了！她..

才剛交屋「同事一直想作客」　過..

新北新舊房價差距曝　這3區每坪..

13期角地現神秘建物　在地：神..

鑫龍騰斥7億入手50年幼兒園　..

技嘉董座1.65億加碼大本營　..

關稅戰下「房市布局剩3種」　建..

台積高雄新鮮人「上山」問住哪　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366