鑫龍騰斥7億入手50年幼兒園　將改建首購住宅大樓

▲鑫龍騰開發1月砸下7億元購入三民區大順路巷內約800坪土地，該地之前有成立50年的圓山幼兒園以及私人停車場，皆已停止營業。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄建商買地不手軟，鑫龍騰開發1月砸下7億元購入三民區大順路巷內約800坪土地，換算單價達84萬元，創該區住宅用地地價新高，至於未來規劃，該建商透露，剛入手尚未有定論，預計以首購型大樓為主，業界估未來單價至少要45萬元起跳。
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▲根據實登，鑫龍騰開發1月入手的2筆交易，合計共4筆土地、面積832.9坪。（圖／記者張雅雲攝）
根據實登，鑫龍騰開發1月入手的2筆交易，合計共4筆土地、面積832.9坪，為住3用地，位於三民區大順路55巷，換算下來單價約84萬元，而該地之前為成立50年的圓山幼兒園，以及私人停車場，目前均已停止營業，不少當地家長都覺得相當惋惜。
鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，目前土地尚處於規劃階段，尚未確定具體開發時程，但初步鎖定以2~3房首購型大樓為主，滿足年輕家庭及首購族需求。
▲該區屬於早期發展生活圈，大順二路、覺民路商家林立，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該區屬於早期發展生活圈，大順二路、覺民路商家林立，商業機能相當發達，附近有輕軌樹德家商站，距離科工館也不遠，剛性需求旺。
|成交日期
|地號
|坪數
|總價
|單價
|2025/1/15
|大順段1071、1072
|764.9
|6億3751萬
|83.3萬
|2025/1/15
|大順段1073、1074
|68坪
|6440萬
|94.6萬
▲根據實登，2筆土地交易明細，換算下來單價約84萬元。（ETtoday製表）
區域可建地不多，近年少有成交紀錄，謝哲耀表示，一般來說，商業用地單價落在200~220萬元，住3用地則約60~80萬元，根據實價登錄資料，該區住宅土地過去最高價為80萬元，該筆交易創住宅用地新高價。
台灣房屋美術之心特許加盟店東林家福表示，該區以自住型買家為主，新案成交價已站上4字頭，建商應該是看好後續區域發展因此高價入手，外界預估，未來新案開價也要45萬元起跳。
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