ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

舊屋翻新！天花板掉出44.5萬現金　男屋主急澄清：不是私房錢

▲▼ 。（圖／翻攝自杭州日报）

▲裝修人員開始施工之後，在屋內找到大筆鈔票。（圖／翻攝自杭州日报）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸武漢市武昌區一戶家庭把房子翻新，沒想到當開始施工之後，裝修人員在屋內發現大筆鈔票，總計約10萬人民幣（約新台幣44.5萬元）。屋主事後說明，這些現金是家中備用金，十分感謝裝修人員的細心與誠實，拾金不昧。

杭州日報報導，這對夫妻委託業者進行老屋翻修，業者接案之後，由裝修師傅張能負責施工。在天花板相關拆除作業期間，張能把板子鋸下來之際突然掉出一個包裹，一看裡面全是鈔票，立刻通知經理過來處理，經理知曉後致電男屋主到現場認領。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時張能曾詢問是否要對天花板進行徹底檢查，但男屋主說不用便離開，張能則是繼續施工，但也出於好奇心，拿燈往天花板一照，結果發現裡面還有一個塑膠盒，裡面同樣裝了一大筆錢，且比之前包裹裡的鈔票還多。張能再次聯絡經理，經理接著通知屋主，最後由屋主妻子來取走現金。

這兩筆現金總計約10萬人民幣。屋主感謝裝修人員的細心以及聯絡，「主要是我們粗心大意了，那位經理還說，他不敢給我老婆打電話，問我是不是我的私房錢，我說『不會、不會、不會』，第二次是我老婆來拿的，非常謝謝師傅」。

屋主也說明，這些錢都是家中的緊急備用金。業者提到，這類涉及大額現金的狀況並不常見，對於張能拾金不昧的行為，公司給予現金獎勵與榮譽。

關鍵字：裝修現金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

30歲子女薪水太低！焊接工老爸為幫圓「買房夢」　加入詐團淪車手

新竹一名施姓男子113年加入詐團組織，參與計畫向被害人曾婦詐取錢財，並由詐團指派施男擔任取款車手，未料曾婦早察覺異狀，施男一現身取款後即遭埋伏警方逮捕、並依法起訴。施男出庭時供稱，子女已成年、30多歲了，但薪水太低，因此才向身為父親的他開口、請求協助買房，但施男拿不出這麼多錢，只好鋌而走險加入詐團行騙。新竹地院法官審理後，依詐欺取財未遂罪，判處施男有期徒刑1年7月。全案可上訴。

4小時前

舊屋翻新！天花板掉出44.5萬現金　男屋主急澄清：不是私房錢

中國大陸武漢市武昌區一戶家庭把房子翻新，沒想到當開始施工之後，裝修人員在屋內發現大筆鈔票，總計約10萬人民幣（約新台幣44.5萬元）。屋主事後說明，這些現金是家中備用金，十分感謝裝修人員的細心與誠實，拾金不昧。

5小時前

77%購屋族觀望中！最新房市民調：近五成盼放寬貸款限制

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（簡稱房仲全聯會）26日公布最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路調查結果，顯示有高達77.6%的民眾認為，近期關稅戰對購屋意願產生影響；此外，46.3%受訪者認為政府應部分或全面放寬第7波選擇性信用管制。至於對今年房價的預期，37.4%民眾認為價格仍可能上漲超過5%。

6小時前

夫妻買房！婆婆一聽「兒要幫出錢」秒變臉　狂碎念：等崩盤再買

「我真的做錯了嗎？」一名女網友透露，自己最近和先生一起去看房子，也已經下訂，婆婆剛開始贊成，後來聽到男方要一起出錢，就開始碎念2人買太貴，認為夫妻倆應該等限貸令過後，再進場撿便宜，因為到時候別人繳不起，就會拋售或者法拍，讓她不知該如何是好，「真的到時候房市會崩盤嗎？」

6小時前

原彈藥庫禁建地解除！土城14.67公頃徵收案通過　拚600戶社宅

新北土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，27日經內政部都市計畫委員會審議通過，為該區域的整體開發邁出關鍵一步，與此同時，城鄉發展局劃設0.75公頃社福用地供社會住宅使用，預計未來可提供600戶社會住宅。

7小時前

賣房賠售「比賺少還要痛？」　資深房仲曝：20年後才是關鍵

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，分享兩間房子的交易經歷，一間是當初買20萬，行情一度有60萬，但現在只能賣55萬，另一間則是當初買60萬，但現在只能賣55萬，多數人都說後者比較痛，但他卻認為眼光要放遠，「該思考的是，20年過後，原本的300萬能滾到什麼程度」。

7小時前

一個月最多存10萬！他想買房「卻不敢投資」　過來人給建議

如果想要買房，勢必得先存到一筆錢。近日就有網友發文表示，他其實有意買房，所以便開始存錢，不知道大家都是先投資再買房，還是會因為要買房而無法承受投資風險？貼文曝光後，引起網友討論。

8小時前

大學生「9人組團租房」想靠1招免費　房東震驚：超如意算盤

一名房東最近接觸到來找租房的大學生，9位同學表明想租他們含三房的家庭式租屋，更坦言申請租屋補貼後，等於省下租金還剩下一些錢，這番話讓他震驚不已，除了婉拒外，也不禁感嘆「才大一而已就超級會算，但社會底層邏輯很多時候與理想是脫鉤的。」

9小時前

酒駕罰款欠121萬！　澎湖自家透天慘遭法拍底價263萬

澎湖縣馬公市有透天屋主，因酒駕、交通違規等罰款，積欠約121.8萬元，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣，6月3日進行第三拍，底價僅263.7萬元，相較一拍412萬元，已直降148萬元，在地仲介指出，拍出機會大。

9小時前

Q1全台預售交易量TOP10區出列　中和每天賣7戶登冠

去年919後，全台房市冷颼颼，但觀察今年Q1全台各區預售表現，仍有部分縣市交易量不小。第一名是中和區，共成交638戶，等於每天成交7戶，其次則為三重。而前10名中，桃園就占了6名。

11小時前

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

子女薪水太低！老爸為幫圓「買房..

賣房賠售「比賺少還痛？」　他曝..

大學生「9人組團租房」想靠1招..

月薪3萬想買房　貸款40年「月..

新青安買房「通勤太辛苦」悔炸！..

800公尺文林路10間店面養蚊..

20到40歲首選「0到3年新房..

跟長輩住要選淡水or桃園？專家..

在「爽中之爽社區」當夜班保全　..

放4天才回家「冷氣沒關怎麼辦」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

子女薪水太低！老爸為幫圓「買房..

舊屋翻新！天花板掉出44.5萬..

房仲全聯會民調：近五成盼放寬貸..

夫妻買房！婆婆一聽「兒要幫出錢..

土城14.67公頃徵收案通過　..

賣房賠售「比賺少還痛？」　他曝..

他想買房「卻不敢投資」　過來人..

大學生「9人組團租房」想靠1招..

酒駕罰款欠121萬！　澎湖自家..

Q1全台預售交易量TOP10區..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366