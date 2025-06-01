舊屋翻新！天花板掉出44.5萬現金　男屋主急澄清：不是私房錢

▲裝修人員開始施工之後，在屋內找到大筆鈔票。（圖／翻攝自杭州日报）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸武漢市武昌區一戶家庭把房子翻新，沒想到當開始施工之後，裝修人員在屋內發現大筆鈔票，總計約10萬人民幣（約新台幣44.5萬元）。屋主事後說明，這些現金是家中備用金，十分感謝裝修人員的細心與誠實，拾金不昧。

杭州日報報導，這對夫妻委託業者進行老屋翻修，業者接案之後，由裝修師傅張能負責施工。在天花板相關拆除作業期間，張能把板子鋸下來之際突然掉出一個包裹，一看裡面全是鈔票，立刻通知經理過來處理，經理知曉後致電男屋主到現場認領。

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當時張能曾詢問是否要對天花板進行徹底檢查，但男屋主說不用便離開，張能則是繼續施工，但也出於好奇心，拿燈往天花板一照，結果發現裡面還有一個塑膠盒，裡面同樣裝了一大筆錢，且比之前包裹裡的鈔票還多。張能再次聯絡經理，經理接著通知屋主，最後由屋主妻子來取走現金。

這兩筆現金總計約10萬人民幣。屋主感謝裝修人員的細心以及聯絡，「主要是我們粗心大意了，那位經理還說，他不敢給我老婆打電話，問我是不是我的私房錢，我說『不會、不會、不會』，第二次是我老婆來拿的，非常謝謝師傅」。

屋主也說明，這些錢都是家中的緊急備用金。業者提到，這類涉及大額現金的狀況並不常見，對於張能拾金不昧的行為，公司給予現金獎勵與榮譽。