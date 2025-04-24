有談便宜的機會！內行曝現在是換屋「不錯時機點」　提醒2事

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有資深房仲表示，最近有些客戶計畫換屋，他認為現在是個不錯的時機點。雖然現在的房子賣不出頂價，但正因為市場上房源增多，有更大機會以較優惠的價格買到別人的房子，甚至有可能遇到一些稀有物件的釋出。他提醒，若要換屋要留意兩件事，那就貸款、金流。

粉專「Lin's竹北房產筆記」指出，如果想換屋的話，現在是個不錯的時機點，雖然可能自己的房子賣不到頂天的價格，但等於買別人的房子也有談價空間，或是有機會遇到稀有物件釋出。但如果真的要換屋，還是有幾點需要特別注意的，尤其是貸款和金流的處理。

首先，貸款問題。如果是先買再賣，會面臨第二戶貸款五成上限的問題。即使用配偶的名字購買第二戶，雖然能解決貸款問題，但土增稅就沒辦法退還了。雖然有些人會說，可以跟銀行簽切結書，保證一年內賣掉舊房，這樣就能避免第二戶貸款五成的限制，但現在的銀行審核條件越來越嚴格，並不是所有銀行都願意承辦，這也要求必須要找到願意配合的銀行。另外，銀行法第72-2條對銀行資金運作也有影響，這讓現在的貸款條件更加保守，非首次購房者若收入狀況一般，借款就變得更加困難。

接著是金流的管理。在過去的房市中，很多人會選擇「先買再賣」，以此來鎖住未來的房價，但現在市場情況不同，房源供應多，需求卻沒有同步增加。這樣的情況下，不再建議先買後賣的策略，強烈建議「先賣後買」。即使賣了舊房後需要在外面租一年，雖然租金會多支出一些，但相比於舊房賣不掉，或者在購房過程中違約賠錢的風險，這樣的做法反而更為穩妥。

總結來說，他認為雖然現在換屋的時機不錯，但要謹慎處理貸款問題和金流問題，避免因為市場波動和金流壓力造成不必要的風險。