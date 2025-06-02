房屋美化可拉抬售價10%　房仲：客廳最重要

▲房屋裝修美化最重要的地方是客廳。（示意圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

裝潢布置設計不僅僅是為了美觀，這在房地產買賣也占據重要一部分，可讓潛在買家留下深刻印象，部分房仲業者認為這能夠抬高房屋售價10%。報告指出，有37%買方的房仲認為「客廳」是美化環節之中最重要的地方，其次才是主臥室（34%）與廚房（23%）。

Realtor報導，這項報告由全國房地產經紀人協會（NAR）在2025年針對全美房仲業者進行調查，高達83%的買方房仲認為房屋美化有助買家把在售房屋想像成未來的家，近9成買家會受到房屋美化影響。

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有將近4成的房仲認為，客廳是房屋美化最重要的區域。擁有20多年經驗的資深房仲麥科馬克（Thomas McCormack）指出，當買家看房子所見的第一個區域若是成功留下正面印象，幾乎可為整間房子的印象奠定基礎。

▲在預算有限的情況下可優先考慮重點區域，像是大房間與主臥房。（示意圖／VCG）



房地產公司Compass開發銷售主管卡斯坦尼斯（Miltiadis Kastanis）指出，在預算有限的情況下可優先考慮重點區域，像是利用家具與配件布置大房間與主臥房。

報告也指出，有17%買家房仲認為美化房屋讓房屋售價抬高1%至5%，有10%的房仲覺得售價可抬高6%至10%。另外，31%房仲指出，房屋美化也讓買家更有可能到現場看屋。

▼有10%的房仲覺得，房屋美化可讓房屋售價可抬高6%至10%。（示意圖／VCG）