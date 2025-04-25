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交屋前查門牌！驚覺「隔壁是葬儀社」他怒了　專家曝關鍵難處

▲▼房市,買房,購屋,實價登錄,臺北地政找房+。（圖／記者賴志昶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房不是買彩券，沒人願意遇到「有問題」的鄰居。一名網友表示，三月初花了9百多萬買下龍潭一間中古透天厝，雖然要翻修，但他對這間房一見鍾情，卻在交屋前發現隔壁是葬儀社，且購屋過程中無人提及。對此，信義房屋專家提醒，房子可以裝潢，但鄰居難換，應該多跑幾趟實地觀察、查登記資料，別只看室內就決定。

原PO在「買房知識家」表示，交屋之前，他發現隔壁鄰居掛出廣告布條，就查了一下鄰近門牌地址，才發現隔壁的登記地址是一間殯葬公司。他無奈表示，從賣方、房仲到代書，都沒人提到這點，「心理衝擊很大。這不是凶宅，但誰希望花了幾百萬住在一間隔著一扇牆就是葬儀社的家？」

原PO忍不住提醒其他準買家，一定要自己查地政資料、商業登記，實地走一圈，「就算不是法律上的『凶宅』，也可能構成心理性瑕疵，保留你的權益！」

貼文一出引發兩派網友熱議。有人認同原PO心情，「真正讓人不舒服的是被隱瞞的感覺」，「你都花了幾百萬，賣家怎麼可以裝作沒事？」也有人表示葬儀社本身並不可怕，「只是登記地址沒差啦，重點是殯儀館才會有進出遺體」、「比起葬儀社，我覺得宮廟、狗吠聲更干擾生活」。甚至有網友現身說法：「我們家就是開葬儀社，公司設立而已，不會放遺體。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，依內政部規範，目前葬儀社並不列為法律上的嫌惡設施。若只是一般辦公登記、沒有擺放道具或從事實體業務，並無法構成法律意義上的價值減損。「除非能證明違反土地使用規範，否則很難成功主張解除契約。」因此，他提醒所有購屋族，看屋時不要只靠帶看，應該多跑幾趟實地觀察、查登記資料。畢竟，房子可以裝潢，但鄰居換不了，別只看室內就決定。

關鍵字：買房鄰居葬儀社透天厝買屋

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