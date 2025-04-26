飯店房間「最骯髒5區域」曝光　這1物細菌量竟是「馬桶的2.5萬倍」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

當數百萬英國民眾計劃春季入住飯店時，專家提醒即使看似最潔淨的房間也可能暗藏細菌。事實上，數據顯示普通飯店房間表面的細菌量竟比一般家庭、飛機甚至學校更高，其中飯店蓮蓬頭的細菌量更是馬桶的2.5萬倍。令人意外的是，星級越高的飯店，其公共設施的細菌量可能更為驚人。

為幫助旅客享受安心無菌的住宿體驗，住居安全業者Locksmith Dartford的安全專家揭露了飯店房間內5大最容易藏污納垢的骯髒區域，需特別留意：

床罩、枕頭與裝飾織品

床罩、裝飾枕與拋毯是飯店房間內最骯髒的表面之一。與每組客人退房後就更換的床單不同，這些物品往往數週甚至數月未經清洗，積累了大量皮屑、唾液、體液與其他細菌。由於不直接接觸客人，房務人員極少清潔這些物品，使其成為隱藏的細菌溫床。專家建議，入住時立即移除這些織品，並使用消毒噴霧處理布料表面，同時自備旅行用枕套覆蓋可能受污染的枕頭。

Locksmith Dartford引用前飯店清潔人員在Reddit的爆料：「多數飯店不會清洗大件羽絨被，只更換床單。我曾任職的飯店僅在白色羽絨被出現明顯污漬時才會清洗。」另一則揭露則指出：「房務人員薪資極低，卻被要求每日清潔驚人數量的房間。這使他們成為『表面清潔』的專家，讓房間看似乾淨卻未實質消毒。」

電話聽筒與電視遙控器

客房電話與電視遙控器屬於會高頻率接觸的表面，經常帶有包括感冒病毒、流感病毒、大腸桿菌甚至糞便殘留等有害細菌。研究發現，三星級飯店遙控器含有可能引發呼吸道與消化道感染的芽孢桿菌屬細菌，而四、五星級飯店的有害細菌量更高。這些物品通常僅用可能散播細菌的抹布快速擦拭。安全建議使用前以抗菌濕巾徹底清潔表面，或可考慮用三明治保鮮袋包裹遙控器避免直接接觸。

浴室區域

飯店浴室看似清潔，實際污染程度往往超乎想像。蓮蓬頭、浴簾、浴缸甚至洗手台都可能藏有引發退伍軍人症的退伍軍人菌等危險病原體。研究顯示，飯店蓮蓬頭的細菌量是馬桶座的2.5萬倍。更令人憂心的是，部分房務人員使用同一塊抹布清潔馬桶、洗手台與檯面，大幅增加交叉污染風險。專家建議使用前以消毒濕巾擦拭表面，並開啟熱水沖洗蓮蓬頭1分鐘，以清除管線細菌，泡澡前也可用洗髮精或沐浴乳快速刷洗浴缸。

冰桶

看似無害的冰桶實則是細菌繁殖的溫床。許多旅客曾將冰桶用於盛裝嘔吐物等非正常用途，而飯店通常僅簡單沖洗而非徹底消毒。專家建議堅持使用冰桶專用塑膠內襯，並直接向飯店酒吧或附近商店購買裝冰塊的冰袋。

咖啡機與玻璃器皿

殘留的咖啡油脂與機器內部潮濕溫暖的環境，成為黴菌、酵母菌與細菌的完美培養皿。若未定期清潔，晨間咖啡可能伴隨著「加料細菌」。同樣地，客房玻璃杯可能僅透過浴室洗手台簡單沖洗，仍留有前位客人的細菌。專家建議，可以自備旅行用隨行杯；要求提供經專業消毒的玻璃杯；使用咖啡機前先徹底擦拭，或是優先選擇飯店酒吧等咖啡。

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