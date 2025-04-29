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囤房稅2.0第1年！　非自住房屋稅件數、稅額增逾1倍

▲▼大安區信義區房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲114年期房屋稅全國開徵件數總963.11萬件，稅額1028.42億元。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

囤房稅2.0瞄準持有多戶非自住房屋者加重課稅，且改採全國歸戶，在各地持有愈多戶，適用稅率愈高。隨新制今年首度開徵，反映在初步統計數據上，今年期房屋稅非自住房屋開徵175.15萬件、稅額新台幣229.99億元，分別較113年期大增1.34倍與1.48倍。

房屋稅114年期將於5月開徵，首度適用囤房稅2.0新制，財政部賦稅署25日與新北市政府稅捐稽徵處舉辦開徵宣導記者會，提醒民眾本期房屋稅繳納期間為5月1日起至6月2日（遇假日順延）。

根據財政部初步統計，114年期房屋稅全國開徵件數總963.11萬件，稅額1028.42億元，較去年期開徵件數增加18.46萬件、成長幅度1.95%，稅額成長117.25億元，幅度達12.87%。

其中，114年期房屋稅自住用房屋件數630.11萬件、稅額約296.3億元，分別年減12.6%、12.1%；非自住開徵175.15萬件、稅額為229.99億元，分別年增1.34倍、1.48倍。

官員分析，這次囤房稅2.0針對非自住房屋改採取全國歸戶、累進課稅，持有愈多戶，累進稅率愈高；同時，新增自住戶必須設戶籍的規定，由於適逢囤房稅2.0開徵首年的114期房屋稅，非自住開徵件數、稅額雙雙大幅年增，但自住件數、稅額均呈年減格局。

此外，觀察今年期房屋稅的六都開徵件數情況，台北市開徵107.54萬件，與去年期比較，增加1.07%，增加最多的行政區是中山區；新北市開徵184.12萬件，年增1.23%，增加最多的行政區為板橋區；桃園市開徵102.99萬件，增加2.26%，成長最多的行政區為中壢區。

據統計，台中市今年期房屋稅開徵123.85萬件，年增3.29%、幅度居六都之冠，增加最多的行政區是北屯區；台南巿開徵76.54萬件，年增2.01%，增加最多的行政區歸仁區；高雄市開徵114.16萬件，年增1.8% ，增加最多的行政區楠梓區。

以今年六都房屋稅開徵稅額而言，財政部表示，台北市開徵稅額196.11億元，年成長11.09%，增加稅額19.57億元、規模居六都之冠，稅額增加最多行政區是大安區；新北市開徵167.78億元，年增12.73%，增加最多行政區為板橋區。

同時，桃園市今年期房屋稅開徵117.78億元，年增17.82%，增加最多的行政區是桃園區；台中市開徵124.19億元，年增12.92%，增加最多的行政區是西屯區；台南巿開徵75.52億元，年增15.12%，增加最多的行政區永康區；高雄市開徵132.44億元，年增11.93%，增加最多的行政區鼓山區。

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