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租約還有6年！　台南地標級麥當勞房東開2.88億求售

▲▼ 台南,中西區,麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲麥當勞以往常被當成房東金雞母，台南中西區中正商圈「地標級」麥當勞西門餐廳，在地營業40年也要賣了。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

麥當勞以往常被當成房東金雞母，沒想到台南中西區中正商圈「地標級」麥當勞西門餐廳，在地營業40年也要賣了，該店陪伴不少老台南人從小吃到大，不少當地人都相當惋惜。近期屋主開出2.88億元帶租約求售，自曝租約到2031年。

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▲▼ 台南,中西區,麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲麥當勞開店選址謹慎，多在當地熱門商圈展店。（圖／記者張雅雲攝）

麥當勞開店選址謹慎，多在當地熱門商圈展店，該店面為地上4樓透天，屋齡38年，地坪61.9坪、建坪285.3坪，開價2億8800萬元。根據銷售資訊指出，目前由麥當勞承租，租期至2031年，主打稀有釋出。

住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清表示，麥當勞西門餐廳位於中西區中正路、西門路口，地段相當精華，沿線商家林立，商業機能佳，該店在地經營起碼40年，從他小時候就開始營業，穩定性極高，預估整棟租金也要20~30萬元，換算投報率約1~1.2%。

▲▼ 台南,中西區,麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中西區中正路、西門路口，地段相當精華，沿線商家林立，商業機能佳。（圖／記者張雅雲攝）

該店生意相當好，是不少當地人聚會、聚餐的熱門地點，中正商圈的店面輪轉速度快，尤其是中正路、西門路兩側的物件，店面極少釋出，大型店面因租金總價高，租客多為大型連鎖品牌。

以沿線地價來看，約落在單價150萬元上下，月租金因麥當勞的承租能力強，高總價仍可負擔，加上1樓店面面積相對不足，吸引力稍顯遜色，若新行業進駐恐面臨挑戰。

  麥當勞西門餐廳出售
位置 台南中西區中正路與西門路口
開價 2億8800萬元
租期 麥當勞承租，至2031年
坪數 地坪61.9坪、建坪285.3坪

▲麥當勞西門餐廳出售。（ETtoday製表）

在地房仲表示，中正商圈交易量低，一方面因屋主惜售，另一方面則因投資客對報酬率要求較高。該區多數大型店面簽有長租約，早期因承租的租金偏低，導致帶租約出售的投報率也不高，成為潛在買家評估的關鍵因素。


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關鍵字：台南麥當勞中正商圈地標西門餐廳中西區

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