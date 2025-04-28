總投資額逾90億！　「全球最大先進晶圓製程」旁公辦都更招商

▲R17世運站東側土地公辦都更案，基地附近就是台積電全球最大先進晶圓製程服務聚落，將打造A級商辦及員工住宅。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市政府積極推動大眾運輸導向發展並促進都市更新，28日舉辦捷運R17世運站東側土地公辦都更案招商說明會，基地附近就是台積電全球最大先進晶圓製程服務聚落，將打造A級商辦及員工住宅，供半導體與AI產業進駐使用，現場吸引約20家大咖建商參與。

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高雄市捷運局配合台積電高雄廠興建及量產，28日在捷運R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新招商說明會，完工後將提供半導體及AI相關產業商辦及住宿使用，現場吸引國泰人壽、富邦建設、興富發建設、中華工程、達麗建設、聯上實業、泰嘉開發、寶象建設、台灣世曦工程、海悅國際、藏美建設等20家建設公司參加。

高雄市政府副市長林欽榮表示，3月底台積電舉辦高雄廠區2奈米擴產典禮，第1廠預計今年下半年量產、第2廠已完成上樑、第3廠開始結構工程，未來還有第4廠和第5廠將持續興建，5廠完成後，將是全球最大先進晶圓製程服務聚落，在高雄創造超過7000個高科技工作、逾2萬個營建工作機會。

為配合台積電建廠進度，高雄市捷運局啟動捷運R17世運站東側A5街廓的公辦都市更新計畫，預估投資金額約93億元，將打造A級商辦空間及員工住宅，供半導體與AI產業進駐使用，8月8日截標，本案需於申報開工日起3.5年完工。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，隨著台積電設廠規模擴大，預計將進一步推升辦公空間需求。在商業方面，左營高鐵站周邊已有多家大型購物中心，未來基地將以服務上班族及周邊居民的商業設施為主。

▲高雄市捷運局配合台積電高雄廠興建及量產，28日在捷運R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新招商說明會，吸引多家建設公司參加。。（圖／記者張雅雲攝）

根據招商規定的重點項目，未來得標的實施者，至少要設置室內面積6150坪的A級商辦，而高市府未來分回至少5491坪的住宅空間，將用以出租給半導體供應鏈企業員工的安家宅。

周邊住宅市場方面，侯文信指出，左營站附近新建案單價約35~51萬元，部分高樓層物件更高達55萬元，基地周邊新推案單價約30~40萬元，隨著軌道建設完善，捷運周邊住宅展現強勁潛力。

高雄市不動產建築開發公會榮譽理事長陸炤廷預估，未來商辦與住宅單價最少從45萬元起跳，尤其A辦月租金單坪預估1500~2000元，適合半導體供應鏈企業進駐，自用出租兩相宜，預估將吸引不少建商搶標。

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