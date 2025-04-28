台南南區新案成交半數沒實登　單價逾32萬以上遭蓋牌

▲台南86特區新案成交價已出現3字頭，實價登錄不少成交案未揭露。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南房市近期因預售案實價登錄「蓋牌」頻傳引發關注。南區也成重災區，有新案已成交約80戶，實登卻僅公布一半，不少超過3字頭行情均未揭露，在地透露，實登顯示最高成交價落在32萬元，但高於此價的交易多被「蓋牌」。

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台南新案以往屢傳被蓋牌，根據實登揭露，之前東區「浩瀚無極」、「舜之璽」2案揭露去年被蓋牌的價格，紛紛站上6字頭，其中「舜之璽」1筆2024年12月底的成交價，最高達 61.5萬元，刷新台南房價最高價紀錄。

不只東區，南區86特區因鄰近86快速道路與台17線，聯外交通便利，近年受南科效應帶動，房價從1字頭迅速攀升至3字頭，吸引首購族、南科工程師及在地換屋族群，今年實登也被蓋牌。

根據實登統計該區預售大樓均價，2020年預售大樓均價為15.9萬元，2024年預售大樓均價為29.9萬元，漲幅達88%，最高價為2023年12月創下的32.7萬元，今年至今無成交紀錄。

根據實價登錄，區域內新案「MIHO」共284戶，已成交約80戶，最高成交價達每坪35萬元，但僅45戶實價登錄揭露，其中，32萬元以上的成交紀錄多未揭露。另一建案「ONE LIVE」成交近半，最高單價為34.4萬元，部分高價戶同樣未揭露。

▲華友聯集團執行副總經理吳家德在第4屆「2025搖尾草派對Tails Party」上透露，該區房價站上3字頭後，「蓋牌」現象愈來愈嚴重。（圖／記者張雅雲攝）

華友聯集團執行副總經理吳家德表示，86特區生活圈涵蓋奇美藝文園區、誠品生活、碳佐麻里及新光三越西門新天地，鄰近沙崙AI智慧城，區域機能完善，買氣持續升溫，然而，今年以來受限貸影響買氣放緩，每月約成交3~4戶，房價站上3字頭後，「蓋牌」現象愈來愈嚴重。

針對「蓋牌」質疑，台南市政府地政局表示，實價登錄會依據申報案件與區域行情比較，若成交價格明顯偏高或偏低，將暫不揭露，並採取滾動式調整。地政局強調，揭露與否與區域無關，未來若新案價格符合區域合理行情，經檢視後將陸續公布。

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