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走過禁建50年「開發爆衝突」　社子島人駁貪婪：只想要有家

記者項瀚／台北報導

社子島開發爆衝突，為什麼意見一直不合？是因為「無地居民」希望要得更多嗎？記者採訪3名在地人，他們說：「沒地的人大多是弱勢戶，他們也大多希望區段徵收，因唯有這樣，才能繼續住在社子島，無地居民不是貪婪，只是想要有個家。」

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▲▼ 社子島 。（圖／記者項瀚攝）

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▲社子島開發爆衝突，為什麼意見一直不合？（圖／記者項瀚攝）

社子島位於基隆河、淡水河交會地區，面積廣達約300公頃，1963年因葛樂禮颱風來襲，嚴重淹水，被經濟部列為洪水氾濫區，市政府於1970年祭出禁建令，禁建50年讓這片土地被形容為「被遺忘的孤島」。

這麼多年來，社子島歷經13任市長，從最早期李登輝的「台北副都心」開始，陸續出現博弈特區、遊艇、旅館、賽馬觀光特區、台北第三副都心、輕軌捷運與河濱花都、台北曼哈頓等想法遇計畫，最後都不了了之。

2014年柯文哲上任後，以「iVoting」全市公民線上投票進行，選出「生態社子島」方案，也就是以自然生態濕地為規劃基礎，設計中央軸帶景觀公園，將社子島打造為生態景觀城市，禁建50年看到曙光。

到了蔣萬安時代，也持續推動社子島開發，他喊出預計2027年拆遷、2028年動工，強調盡全力加速整個進程、全力以赴，並曾言：「希望當生態社子島開發完成之後，能夠回來跟我們的孩子、甚至孫子說：我們很驕傲能參與其中。」

不過，近期社子島開發案還是有不小的反對聲量，甚至衝突。今年3月11日，北市府開區段徵收事業計畫公聽會，社子島自救會率領居民到場，高舉手牌抗議市府違法、要求停開公聽會，並舉多張「反對區段徵收」、「反對輾過社子島！更反對柯規蔣隨」海報，場面火爆。

反對本次開發的社子島自救會，由發言人李華萍為代表，他們主張：「以追求居住正義為目標，強烈反對區段徵收剷平社子島，社子島居民最大共識為：解除禁建、原地改建、既有聚落完整保留。」

不過，當地2位里長都站在同意區段徵收的立場，士林區富洲里長陳惠民說：「社子島要開發，如今已走到區段徵收的尾聲，至少95%以上的居民同意開發，我與福安里長謝文加兩個里都贊同開發社子島，一些反對的團體，是不是在地人，我們一看就知道。」

▲▼ 社子島 。（圖／記者項瀚攝）

▲《ETtoday新聞雲》記者實地走訪社子島，採訪3位在地人。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪社子島，採訪3位在地人。他們表示：「社子島居民約1.1萬人，約5千戶，其中有約1千戶屬於『沒房沒地』、『有房沒地』的人，且很多都是低收弱勢。」

有些人在講，社子島開發受阻，就是這些沒有土地產權的人在亂，希望拿到更多好處。但他們說：「事實並非如此，現在區段徵收的方案能做到戶戶安置，也就是針對沒有土地產權的人，讓他們在社子島住到終老。」

他們說：「這些弱勢居民，並不是貪婪想要更多，只不過是想求一個家住，在政府戶戶安置的措施下，當然也都同意區段徵收，這也是他們唯一改善居住品質、繼續住在社子島的方法。」

在地議員林杏兒表示：「自救會主張原地重建，但這會產生一種狀況，建商進來之後，就把沒房沒地、有房沒地的人趕走，誰還管你戶籍是否設在這邊，因此只有靠區段徵收、政府開發的方式，才能真正照顧、保護到社子島的弱勢居民。」

今年4月17日，台北高等行政法院撤銷社子島開發案環評通過的處分，主要原因包括處分未將擬興建污水廠、防洪工程納入，也未踐行濕地保育程序。

林杏兒表示：「市府現在就是朝上訴的方向在走，而為了以防萬一上訴失敗，第二條路也就是另一環評也會同步進行，盼社子島按原本的計畫，盡快開發。」

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關鍵字：社子島開發衝突區段徵收有房無地弱勢林杏兒

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