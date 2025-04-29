Q1法拍交易609棟創10年新低　住商：撿便宜要謹慎

▲Q1法拍屋交易量創10年新低。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者項瀚／綜合報導

Q1法拍屋交易量創10年新低，全台僅移轉了609棟。專家認為主要原因有3，包括買方缺乏進場信心、近年房價漲幅明顯，Q1尚未發生股災，而股災帶來的法拍效應，有可能會在年底發生。

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央行自推出第七波信用管制措施過後，全台交易量急遽下滑，這股寒流也吹進法拍市場，住商機構盤整內政部數據，2025年第一季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近10年來同期新低。

Ｑ1全台拍賣移轉棟數於達到609棟，與去年同期相比大減32.5%，下降最多的是新北，首季91棟，減幅為53.1%，下降幅度居六都冠軍；不過桃園達74棟，不減反年增34.5%。

▲全國暨六都歷年Q1拍賣移轉棟數 。（表／住商整理）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，Ｑ1拍賣移轉棟數持續下滑，甚至10年低點，主要有3個原因。一是，買方在Q1時未遇上關稅戰所引起的全球股災，此時尚未出現財務等問題，且資金斷鏈後要到衝擊房市，仍需一段時間發酵，因此未有所謂「賣房救股」此類情事。

第二，近期房市處於冷凍期，買方對房市未來欠缺信心，購屋腳步較顯謹慎，因此不願將資金投入屋況較不明朗之法拍物件。

第三，是近年來房價漲勢兇猛，不分南北之屋主如真遇債務問題，開出合理價格則可輕鬆甩賣找到下家，不至於讓愛屋淪落拍賣，致使法拍市場供給稀缺。

至於桃園不減反增，賴志昶觀察：「主因為區域重劃區議題充足，過去建商推案量大量集中在部分行政區，此類區域易形成投機風氣，當房市翻轉之際，即出現法拍移轉量升高等趨勢。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，近期受銀行滿水位等因素影響，加上央行過去已持續升息，去年12月五大銀行新承作房貸利率達2.224%，創下16年來新高，搭配高房價，購屋族的房貸負擔不容小覷。

因此，徐佳馨說：「購屋人須謹慎審慎購屋壓力，若想在法拍市場撿便宜，務必事前做足功課，避免因不熟悉法拍流程與合理行情，反而以較高價位拍下法拍物件。」

寬頻房訊發言人徐華辰補充，去年919央行打房，讓房市急凍，但觀察下來並未造成法拍供給量上升，而接下來要觀察的是4月份股災是否帶來進一步影響，通常事件發生到法拍市場發酵，差不多抓在6個月左右。

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