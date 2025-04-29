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回飯店驚見陌生男躺床底！他曝入住後「要確認這4處」：不要嫌麻煩

▲▼日本飯店、浴室、床、房間、旅館、浴缸、浴室。（示意圖／記者許力方攝） 

▲入住後，有4處要先確認。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

之前有一名外國女子指控，她訂了日本知名的APA飯店，豈料房間卻遭陌生男子入侵，且對方還是躲在床底下。到日本旅行超過200次的作家酒雄就在臉書上提醒，入住飯店後，一定要快速巡視房間、留意浴室，關門後也要上防盜鎖，最後更要熟悉逃生路線，「不要嫌麻煩，該做的安全確認，每次入住都不能少」。

外國女子近日在IG上指控，去日本遊玩時訂了知名的APA飯店，怎料第二晚回房後，立刻聞到一股怪味，且是從床底下飄散出來的，後來她往床下一看，竟與陌生男子四目相對，嚇得她崩潰尖叫，而對方也跟著邊叫邊往外跑。

酒雄在臉書粉專「酒雄瘋日本」上發文表示，這起事件提醒大家，「相信日本的安全，但更相信自己的警覺。」入住飯店後，每次都要做該做的安全確認，千萬不要嫌麻煩。

酒雄指出，入住當下，應該要快速巡視房間，包含打開衣櫃、檢查床底及窗簾後方，不要漏掉任何死角；接著，也要特別留意浴室，「浴簾常常為了晾乾而攤開，一進房請記得拉開浴簾檢查，確保浴缸後方沒有異樣」。

酒雄接續指出，關上房間門後，防盜鎖一定要上，扣上安全扣鎖更安心，尤其是睡前務必檢查，「我有被不明人士試圖開房門過，但還好我都會上安全鎖」。

酒雄也提醒，進入飯店後，最好花個30秒看一下逃生路線圖，萬一遇到緊急狀況，才能在第一時間做出正確反應。他還分享自己的小習慣，他會在房門外掛上「請勿打擾」的牌子，降低不必要的人員打擾，如果還是有人敲門，他則會透過貓眼確認對方身分，必要時更會致電櫃檯確認。

最後酒雄也說，如果有任何異常，包含門鎖鬆動、周圍有可疑聲響，請立刻聯絡櫃檯或者警方，「多小心，多安心，祝福大家旅遊日本都能平安喔」。

本文經「酒雄瘋日本」授權引用

關鍵字：飯店房間酒雄瘋日本

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