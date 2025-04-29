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建商轉向商辦市場！行銷重心調整應對住宅銷售疲軟

▲▼新莊副都心近期除住宅大樓外，也興起不少商辦新案。（圖／記者賴志昶攝）

▲建商轉向商辦市場！行銷重心調整應對住宅銷售疲軟。（資料照）

記者王威智／採訪報導

隨著住宅市場銷售疲軟，越來越多建商調整行銷策略，將焦點轉向商業辦公大樓（商辦）市場，以彌補住宅銷售的不足。業界指出，部分大型建商已開始加大資源投入，專注於商辦產品的推廣，顯示出台灣房地產市場的結構性變化。

自2024年下半年以來，受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制等政策影響，台灣房市逐漸降溫。儘管2024年全年全台房屋買賣移轉棟數達約35萬棟，較2023年的30.7萬棟成長14.19%，創下11年新高，但下半年買氣明顯回落，第四季六都房價更出現下跌，結束了長達七年的多頭行情。

具體來看，根據內政部統計，2024年上半年交易量激增27.2%，達約17.7萬棟，較2023年同期的13.9萬棟大幅增加。然而，下半年因房貸收緊與市場觀望，交易量顯著縮減，部分都會區第四季移轉棟數較去年同期減少約25%，如新北、新竹、台南等地。這反映出市場需求持續疲弱，購屋族因貸款成數限制及負擔能力下降而選擇觀望，投資客則因融資條件嚴格而撤退。

據了解，遠雄、興富發等知名建商已加大商辦產品的推廣，並將更多行銷資源投入，目標是吸引企業及專業人士，尤其是對穩定投資回報有需求的客群。這些建商認為，商辦市場需求較為穩定，能夠在住宅市場低迷時，為企業提供穩定的現金流。

▲▼ 七期，微型商辦, 啞巴兒 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商行銷主力轉向商辦市場，因應住宅銷售疲軟 。（資料照／記者陳筱惠攝）

住展雜誌發言人陳炳辰指出，當住宅市場表現不佳時，商用產品成為自然轉向的選擇，「由於國內商辦供需相對平衡，不像住宅市場那樣容易出現賣壓，商辦市場起伏較小，因此在住宅市場疲弱時更顯穩定。近期，微型商辦逐漸成為討論焦點，特別是在國內薪資水準較低的情況下，網紅自媒體、網拍及小本生意等新興業態，對小坪數辦公室的需求逐漸增加，這類商辦產品的投資效益也愈發受到關注。因此，部分建商選擇進軍這一市場，期望以此分散住宅案風險。」

然而，陳炳辰也提醒，由於美國關稅及其他經濟不確定性影響，國內企業對商辦需求可能受到壓力，尤其在擴廠或辦公室成本上，企業會更加謹慎。因此，對商辦市場的樂觀預期仍需謹慎，市場的量價發展有其局限性。

行銷專家唐源駿指出，住宅市場目前處於觀望期，而商辦市場則顯示出顯著的差異。唐專家解釋：「住宅市場已進入僵持狀態，加上政治環境的不確定性，市場對未來走向持觀望態度。與此不同的是，商辦市場屬於B2B（企業對企業）型市場，外部環境影響較小。」

他還指出，隨著台灣在國際舞台上的能見度提升，許多台灣企業和國際公司選擇將商辦需求帶入台灣。唐源駿補充道：「台灣的能見度非常高，不僅因為Computex等國際展會，還因為這些展會吸引了許多外商及台商回流，進而帶動了大型商辦市場需求。」這樣的趨勢促使建商加速進軍商辦市場，並將行銷資源重新配置至這一領域。

然而，專家也指出，並非所有建商都能順利跨足商辦市場，特別是以住宅開發為主的建商，仍需面對如何調整品牌形象與行銷策略的挑戰。未來，能否在住商雙市場間找到平衡，將是關鍵。

關鍵字：商辦市場住宅市場建商策略台灣房市商業辦公大樓房市降溫遠雄興富發微型商辦投資回報住展雜誌唐源駿

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