▲建商轉向商辦市場！行銷重心調整應對住宅銷售疲軟。（資料照）

記者王威智／採訪報導

隨著住宅市場銷售疲軟，越來越多建商調整行銷策略，將焦點轉向商業辦公大樓（商辦）市場，以彌補住宅銷售的不足。業界指出，部分大型建商已開始加大資源投入，專注於商辦產品的推廣，顯示出台灣房地產市場的結構性變化。

自2024年下半年以來，受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制等政策影響，台灣房市逐漸降溫。儘管2024年全年全台房屋買賣移轉棟數達約35萬棟，較2023年的30.7萬棟成長14.19%，創下11年新高，但下半年買氣明顯回落，第四季六都房價更出現下跌，結束了長達七年的多頭行情。

具體來看，根據內政部統計，2024年上半年交易量激增27.2%，達約17.7萬棟，較2023年同期的13.9萬棟大幅增加。然而，下半年因房貸收緊與市場觀望，交易量顯著縮減，部分都會區第四季移轉棟數較去年同期減少約25%，如新北、新竹、台南等地。這反映出市場需求持續疲弱，購屋族因貸款成數限制及負擔能力下降而選擇觀望，投資客則因融資條件嚴格而撤退。

據了解，遠雄、興富發等知名建商已加大商辦產品的推廣，並將更多行銷資源投入，目標是吸引企業及專業人士，尤其是對穩定投資回報有需求的客群。這些建商認為，商辦市場需求較為穩定，能夠在住宅市場低迷時，為企業提供穩定的現金流。

▲建商行銷主力轉向商辦市場，因應住宅銷售疲軟 。（資料照／記者陳筱惠攝）

住展雜誌發言人陳炳辰指出，當住宅市場表現不佳時，商用產品成為自然轉向的選擇，「由於國內商辦供需相對平衡，不像住宅市場那樣容易出現賣壓，商辦市場起伏較小，因此在住宅市場疲弱時更顯穩定。近期，微型商辦逐漸成為討論焦點，特別是在國內薪資水準較低的情況下，網紅自媒體、網拍及小本生意等新興業態，對小坪數辦公室的需求逐漸增加，這類商辦產品的投資效益也愈發受到關注。因此，部分建商選擇進軍這一市場，期望以此分散住宅案風險。」

然而，陳炳辰也提醒，由於美國關稅及其他經濟不確定性影響，國內企業對商辦需求可能受到壓力，尤其在擴廠或辦公室成本上，企業會更加謹慎。因此，對商辦市場的樂觀預期仍需謹慎，市場的量價發展有其局限性。

行銷專家唐源駿指出，住宅市場目前處於觀望期，而商辦市場則顯示出顯著的差異。唐專家解釋：「住宅市場已進入僵持狀態，加上政治環境的不確定性，市場對未來走向持觀望態度。與此不同的是，商辦市場屬於B2B（企業對企業）型市場，外部環境影響較小。」

他還指出，隨著台灣在國際舞台上的能見度提升，許多台灣企業和國際公司選擇將商辦需求帶入台灣。唐源駿補充道：「台灣的能見度非常高，不僅因為Computex等國際展會，還因為這些展會吸引了許多外商及台商回流，進而帶動了大型商辦市場需求。」這樣的趨勢促使建商加速進軍商辦市場，並將行銷資源重新配置至這一領域。

然而，專家也指出，並非所有建商都能順利跨足商辦市場，特別是以住宅開發為主的建商，仍需面對如何調整品牌形象與行銷策略的挑戰。未來，能否在住商雙市場間找到平衡，將是關鍵。