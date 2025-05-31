看得到也會出事！他揭「成屋買房」詐騙陷阱：不亞於爛尾樓

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

許多人在挑房時，常以為「成屋」比預售屋安全，因為眼見為憑、看得到摸得到。但房產專家何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文提醒，其實成屋才是更容易讓人放下戒心的陷阱，「其中，近十年來新成屋詐騙、一屋二賣等情事，發生次數可能不亞於爛尾樓。」

他表示，當市場上出現「房價超便宜」的成屋，買方往往因為貪圖方便與價格誘因，輕易就把錢匯出，不論是匯給公司或私人帳戶。何世昌點出這種常見話術：「我這裡有一批房子很便宜，今天匯款、幾天後就交屋」，但實際上卻有可能是詐騙的奧步。他提醒，不管是買預售屋還是成屋，都要多加留心查證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

留言區就有網友分享親身經歷，「我一個客戶真的差一點被騙，話術就是很便宜快匯款，還好她有認真思考前後矛盾問題，一直說好在好在。」另一位網友則曝光更黑暗的事件，有建商故意損鄰，造成7棟透天變危樓，假惺惺的和解協議重建並提供租屋補助。

結果當把七棟透天土地全順利整合成一塊之後，建商就把土地賣掉並脫產，然後就跟受災戶違約，讓受災戶只能拿著「對建商法人的債權」，根本無法求償。對此，何世昌回應指出，「如果接手的建商是善意第三方，這一招就無解了，看市府能提供什麼援助。」